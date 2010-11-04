-AA YÖNETİM KURULU ÜYESİ BASIN KONSEYİ'NDEN İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Sait Yüce, Basın Konseyi Yüksek Kurulu'nun Oktay Ekşi'ye güvenoyu olarak yansıtılan kararına, kararla ilgili olarak yapılan açıklamada kullanılan üsluba katılmadığını belirterek, ''Bir süredir Anadolu Ajansı'nı temsilen yürüttüğüm Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeliğinden istifa ediyorum'' dedi. Yüce, Basın Konseyi Yüksek Kurulu Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, ''Basın Konseyi Yüksek Kurulu 3 Kasım 2010'da yaptığı toplantıda durumu değerlendirmiştir. Toplantıda oy çokluğuyla alınan ve Sayın Ekşi'ye güvenoyu olarak yansıtılan karara, kararla ilgili olarak yapılan açıklamada kullanılan üsluba katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Bir süredir Anadolu Ajansı'nı temsilen yürüttüğüm Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum'' dedi. Yüce, dilekçede, ''Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi'nin Hürriyet Gazetesinden ayrılmasına sebep olan 28 Ekim 2010 tarihli nüshasında yer alan başyazısında kullandığı ifadelerin hiçbir şekilde hoşgörülmesi mümkün değildir. Nitekim Sayın Ekşi de ifadelerinin ağırlığını kabul etmiş ve gazetedeki görevinden ayrılmıştır'' görüşünü bildirdi. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yüce, şöyle devam etti: ''Basın Konseyi Yüksek Kurulu 3 Kasım 2010 günü yaptığı toplantıda durumu değerlendirmiştir. Toplantıda oy çokluğuyla alınan ve Sayın Ekşi'ye güvenoyu olarak yansıtılan karara, kararla ilgili olarak yapılan açıklamada kullanılan üsluba katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Bir süredir Anadolu Ajansı'nı temsilen yürüttüğüm Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeliğinden istifa ediyorum. Basın Konseyinin tüm basını kucaklayan ve tüm toplum katmanlarının nezdinde kabul gören bir yapıya kavuşması en büyük arzumdur.''