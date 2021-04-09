AA'ya konuşan diplomatik kaynaklar: ABD, 2 savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye bildirimde bulundu

ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı'na konuşan diplomatik kaynaklar, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı." dedi.

1936 tarihli Montrö Sözleşmesi hükümleri gereği, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeden 15 gün önce Türkiye'ye bildirimde bulunması gerekiyordu.

Dün CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, gelecek haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini açıkladı. Konuya ilişkin herhangi bir takvimden bahsetmeyen yetkili, ABD Donanması'nın Karadeniz'de rutin olarak sürekli faaliyetlerde bulunduğunu fakat bölgeye savaş gemileri göndermenin "Moskova'ya, ABD'nin durumu çok yakından izlediği mesajını vereceğini" dile getirdi.

Rusya geçen haftalarda Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya başlamıştı. Zelenski bu hafta çatışmaların bitmesinin tek yolunun Ukrayna'nın NATO'ya üye olması olduğunu ifade etmişti.