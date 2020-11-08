AA Washington Şefi : Trump yenilgiyi kabul ederse sokakların ateşi yükselmez

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Çopur, "Trump yenilgiyi kabul ederse sokakların ateşi yükselmez" değerlendirmesinde bulundu.

Çopur, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Trump yenilgiyi kabul ederse sokakların ateşi yükselmez. Trump taraftarları Trump’ın ağzına bakıyor şu anda. Trump mücadeleye devam ederse her şey mümkün" yazdı.

ABD merkezli farklı medya kuruluşları, çeşitli kaynaklara dayandırdıkları haberlerde Donald Trump'ın Joe Biden'ın "zaferini kabul etmeye niyeti olmadığını" aktarmıştı.

Trump, ABD basınının Biden'ı seçimin kazananı ilan etmesinden sonra yaptığı ilk paylaşımda büyük harflerle şunları yazdı:

"Gözlemcilerin sayım odalarına girmelerine izin verilmedi. Ben seçimi kazandım, 71 milyon yasal oy aldı. Gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyle oldu. Böyle bir talebi olmayan milyonlarca insana pusulalar gönderildi."