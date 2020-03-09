AA: Suriye ordusu, İdlib'de ateşkesi ihlal etti

Anadolu Ajansı, Suriye ordusunun İdlib'de ilan edilen ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti.

AA'nın iddiasına göre Suriye ordusu ateşkesin Cuma (6 Mart 2020) sabahı yürürlüğe girmesinin ardından anlaşmayı 15 defa ihlal etti. Rejim unsurlarının bu ihlallerde 50'den fazla mermi kullandığı belirtildi.

Habere göre gerekli koordineler yapılmasına rağmen Suriye ordusu, TSK'ya ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına üç havan mermisi attığı tespit edildi.