AA: Suriye güçleri ateşkese rağmen Halep'in İdlib Güvenliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsalına ateş açtı

Anadolu Ajansı, Suriye güçlerinin Halep'in İdlib Güvenliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kısımlarında ateş açtığını aktardı.

AA'nın aktardığına göre, Halep'in İdlib Güvenliğİ Azaltma Bölgesi'nin içinde kalan batı ve güney kara kırsalına Suriye güçleri tarafından ateş açıldı.

TIKLAYIN- İdlib'de bir yıl içinde ilan edilen 5. ateşkes 3 gün uygulanabildi

Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakatla Suriye'nin İdlib şehrinde yürürlüğe giren ateşkes 3. gününde bozulmuştu. AA'nın haberine göre, 12 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes, Rus Hava Kuvvetleri tarafından ihlal edilmişti.

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