İdlib'de bir yıl içinde ilan edilen 5. ateşkes 3 gün uygulanabildi

Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakatla Suriye'nin İdlib şehrinde yürürlüğe giren ateşkes 3. gününde bozuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son ateşkesin “can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla” uygulanmaya başlandığı duyurulmuştu.

AA'nın haberine göre, 12 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes bugün Rus Hava Kuvvetleri tarafından ihlal edildi.

3 sivil öldürüldü

İdlib'de 7 bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında yine sivil kayıpları yaşandı.

Muhaliflere ait Uçak Gözlemevi'nden alınan bilgiye göre, Rus uçakları bir süredir ağır saldırıların hedefi olan Maaratünnuman ilçesi ile Keferruma, Marşurin, Deyr Şarki, Masaran ve Tel Mennis'e yönelik bombardıman gerçekleştirdi.

Rejim uçakları da pazar yerini hedef aldı

İlk belirlemelere göre saldırılarda 3 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.

Rejim kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının da Eriha ilçesinde bir Pazar yerini vurduğu bildirildi.