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AA: PKK yöneticilerinden Fethi Şarlatan vuruldu, ağır yaralı

Anadolu Ajansı, Bahoz Erdal'ın da öldürüldüğünü öne sürmüş, ancak bu bilgi resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı

14 Temmuz 2016 15:03

Anadolu Ajansı, PKK yöneticilerinden "Sabri Başkale" kod adlı Fethi Şarlatan'ın, Metina bölgesine düzenlenen operasyonda vurulduğunu ve ağır yaralı olduğunu iddia etti.

AA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, 28 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler" sayfasında kırmızı listede bulunan ve başına 4 milyon lira ödül konan Şarlatan hedef alındı. Operasyonda ağır yaralanan Şarlatan, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Haberde, "Götürüldüğü hastaneden çıkmaması, ölmüş olma ihtimalini kuvvetlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, geçen hafta da, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğünü öne sürmüş, ancak bu bilgi resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı.

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