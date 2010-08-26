-''AA OBJEKTİFLERİNDEN ZAFER BAYRAMI'' ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ''Anadolu Ajansı Objektiflerinden Zafer Bayramı'' fotoğraf sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisinde açıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, Genel Müdür Yardımcıları Tahsin Aktı, Ahmet Tek, AA Yönetim Kurulu Üyesi Salih Melek ile Ankara Büyükşehir Belediye Basın Merkezi Müdürü Sözcüsü Avni Kavlak'ın birlikte açtığı sergideki eserler, 1960'tan günümüze kadar Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında AA muhabirlerinin objektiflerine yansıyan 103 fotoğraftan oluşuyor. Açılışta konuşan Genel Müdür Hilmi Bengi, Ulusal Kurtuluşu taçlandıran Milli Mücadelenin ödülü Zafer Bayramını kutlama etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf sergisi açtıklarını belirterek, bu serginin, AA'nın kuruluşunun 90. yılı vesilesiyle daha da anlamlı hale geldiğini söyledi. Bengi ''AA, Milli Mücadele ile beraber vücuda gelen bir kurum. Milli Mücadelenin sesini duyurmak amacıyla kurulan bir haberleşme kuruluşu. Bu çerçevede 90. yılımızda Zafer Bayramı gibi önemli bir günde bu sergiyi açmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz'' diye konuştu. Metro Sanat Galerisindeki sergide 103 fotoğrafın bulunduğunu belirten Bengi, AA'ya bu imkanı veren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bengi, AA ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde halkla içiçe olan bir mekanda açılan serginin devamını diledi. Ankara Büyükşehir Belediye Basın Merkezi Müdürü Avni Kavlak da AA'nın arşivinden Ankaralıların beğenisine sunulan eserleri, vatandaşların en iyi şekilde değerlendireceğini kaydetti. Konuşmaların ardından AA Fotoğraf Haberleri Müdürü Gürsel Eser, fotoğraflar hakkında davetlilere bilgi vererek sergiyi gezdirdi. Sergi, 31 Ağustos'a kadar sanatseverlerce gezilebilecek.