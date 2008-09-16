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Politika

AA nihayet 'Fener'i gördü

Türkiye'de hükümeti sarsan ve Avrupa medyasının bile yakından izlediği Deniz Feneri Davası'nı AA dün ilk kez izledi. Ancak geçtiği haberi de sansürledi

16 Eylül 2008 03:00

Anadolu Ajansı (AA), son 15 gündür Türkiye'de gündemi belirleyen, adından en çok söz edilen ve Türkiye ile birlikte Avrupa'daki medya kuruluşlarının da yakından takip ettiği Almanya'daki Deniz Feneri Davası'nı düne kadar görmezden geldi. 
AA, Türkiye'de hükümeti sarsan ve Başbakan Erdoğan ile Aydın Doğan arasında büyük bir kavgaya neden olan Deniz Feneri Derneği skandalının ancak dünkü duruşmasına muhabir yollayarak, davayı ilk kez izledi. Ancak AA, bu kez de geçtiği haberleri sansürledi.

Böhm'ün ifadesine sansür

AA, Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili dün Frankfurt mahreciyle abonelerine geçtiği haberde, soruşturmayı yürüten ekibin başındaki komiser Böhm'ün ifadelerindeki bazı bölümlere yer vermedi. Söz konusu AA haberinde, Böhm'ün ifadesinde yer alan 'Başbakan Erdoğan ve Adalet Bakanı, Almanya Büyükelçisi ile yaptıkları görüşmelerde Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili sorular yönelttiler' bölümü hiç yer almadı.

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Muhabirleri yokmuş!

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık'ın bugünkü köşesinde yazdığına göre AA Genel Müdürü Hilmi Bengi, muhabirleri olmadığı için davayı izleyemediklerin savundu! Aşık'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:


"Fener korkusu

Frankfurt’ta Türkiye’nin iç politikasında sarsıntılar yaratan Deniz Feneri davası sürüyor. Dolandıranlar Türk, dolandırılanlar Türk, adı geçen firmalar Türk... Dava siyasi nitelikte... Türk - Alman ilişkilerini etkileyecek çapta bir dava... Ne var ki, bu davayı ne Büyükelçilik ne de Frankfurt konsolosluğundan kimse izliyor... Olup biten devlet kayıtlarına alınmıyor. İktidar partisi duruşmalarda konuşulanların ve ortaya çıkan kanıtların Türkiye’ye aktarılmasından o kadar korkuyor ki... Devletin Anadolu Ajansı bile muhabir göndermiyor duruşmalara...
Arkadaşımız Fahrettin Fidan AA Genel Müdürü Hilmi Bengi’ye davayı neden izlemediklerini sordu dün... Bengi’nin yanıtı:
- Berlin Temsilcimizin verdiği bilgiye göre geçen hafta Frankfurt’ta muhabirimiz yokmuş... Köln’deki muhabirimiz de izlemeyince duruşmaya ilişkin hiçbir haber geçmemişiz. Daha doğrusu arkadaşlarımız olayı öteki ajanslardan izlemişler. Ama tabii bu nedenle haber yapamamışlar.
Not: Dün AA ilk kez Frankfurt’tan haber geçti... Ama tabii hayli sansürlenmiş bir haber..."

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