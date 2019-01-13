AA muhabirinden meslektaşlarına tepki: Ekmeğinizin peşindesiniz lakin…

Anadolu Ajansı’nın (AA) Pentagon muhabiri Kasım İleri, Türk medyasındaki “savaş planları tartışması"na tepki gösterdi. İleri, Türkiye'deki gazetecilere “Ekmeğinizin peşindesiniz belli oluyor lakin dikkat buyurun yediğiniz ekmek ulusal güvenlikten daha pahalı olmasın” diyerek seslendi.

Fırat Kalkanı ve Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonlarının ardından Türkiye, ABD'nin "kırmızı çizgisi" olarak görülen ve YPG silahlı gücünün bulunduğu Fırat'ın doğusuna hava destekli kara harekatı için ‘gün sayıyor.’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek her an başlayabileceğini ifade ettiği operasyon hakkında AA’nın Pentagon muhabirinden tepki geldi.

Gazeteci Kasım İleri, meslektaşlarını eleştirerek “savaş planlarının tartışılmasının yanlış olduğunu” söyledi.

İleri’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle:

Ekmeğinizin peşindesiniz belli oluyor lakin dikkat buyurun yediğiniz ekmek ulusal güvenlikten daha pahalı olmasın.

Dünyanın hiçbir ülkesinde basının savaş planlarını tartıştığını, deşifre ettiğini veya konuştuğunu göremezsiniz. Yıllardır ABD’de ABD’nin savaşlarını takip ediyorum. Bir gün bir gazetecinin şuradan girecekler buradan çıkacaklar dediğini duymadım.

Operasyon öncesinde önemli bir manevrayı haber alan bir gazetecinin manevra tamamlanana kadar o konuda tek kelime yazmadığına şahit oldum ama. Ama bizim basın operasyonun arefesinde olabilecek tüm alternatifleri doğru yalan demeden basıyor. Biraz pahalıya mal olmuyor bu ekmek.