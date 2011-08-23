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Yaşam

AA muhabiri Şanal vefat etti KASTAMONU (A.A)

23 Ağustos 2011 01:58

-AA muhabiri Şanal vefat etti KASTAMONU (A.A) - 22.08.2011 - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 20 yıldır Anadolu Ajansının yurt muhabirliği görevini yapan İsmail Şanal vefat etti. Alınan bilgiye göre, Kastamonu yerel basınının da önemli isimlerinden olan Şanal, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.  Küçük yaşlarda başladığı gazetecilik mesleğini 45 yılı aşkın süredir devam ettiren Şanal, yaklaşık 20 yıldır da AA'nın Tosya yurt muhabiri olarak görev yapıyordu. Şanal, evli ve iki çocuk, bir de torun sahibiydi.  61 yaşında vefat eden Şanal'ın cenazesi yarın saat 10.00'da Tosya Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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