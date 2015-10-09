AA muhabiri IŞİD saldırısında öldü

Anadolu Ajansı Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Leyla, Halep kırsalındaki Hıreytan ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırının meydana geldiği bölgedeki yerel kaynaklar bombalı eylemin terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Temmuz ayında Halep'in Cemiyet ez-Zehra bölgesindeki çatışmaları izlerken yüzünden yaralanan Leyla, tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

Leyla görevi boyunca Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntü kaydetmiş, çatışma altında yaşayan halkın sıkıntılarına ilişkin raporlar sunmuştu.

Suriye iç savaşında çektiği çok sayıda fotoğraf dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayınlanmış, en fazla beğenilen görseller kategorisinde yer almıştı. Leyla ayrıca geçen yıl Anadolu Ajansı'nda savaş muhabirliği eğitimi almıştı.

Halep'in kuzeyindeki Anadan ilçesinde dünyaya gelen Leyla (27) üniversite eğitimini bilgisayar teknisyenliği bölümünde tamamlamıştı.1 yıllık evli olan Leyla'nın eşinin hamile olduğu öğrenildi.