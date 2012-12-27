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AA muhabiri Ahmet Özal'ı yalanladı: O fotoğraftaki Özal değil

AA muhabiri Selahattin Yılmaz: O fotoğraf rahmetli Özal'ın bir fotoğrafı değil. Özal, ambulanstan indirildikten sonra Hacettepe'nin acilinde bulunan sedyelerden birisine bindirildi

27 Aralık 2012 09:26

Ahmet Özal'ın, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiği iddiasına dayanak olarak gösterdiği fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabiri Selahattin Yılmaz, "Fotoğraftaki Özal değil" dedi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanılmadığını açıklamasına rağmen tartışmalar devam ediyor.

Merhum Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ahmet Özal, dün düzenlediği basın toplantısında Turgut Özal'ın hastaneye getirilirken çekilen bazı fotoğraflar gösterdi.

Doktorların “hastaneye ölü olarak getirildiği” açıklamasını hatırlatan Ahmet Özal, “Fotoğrafta babam ayağına basıyor. Ölü bir hali varsa söyleyin” diye konuştu.

Gündem yaratan bu açıkmanın ardından "Fotoğraftaki kişi Turgut Özal mı?" tartışmaları başladı.

Fotoğrafları çeken eski Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Selahattin Yılmaz, NTV Gece Bülteni'nde konuya açıklık getirdi.

Fotoğraftakinin Turgut Özal olmadığını söyleyen Yılmaz, objektifiyle tanıklık ettiği anları şöyle anlattı:

"Ben geldiğimde Özal'la aramda 100-150 metre mesafe vardı. O sırada Rahmetli Turgut Özal, malum olan ambulanstan indirilip korumaları tarafından bir sedyeye konuluyordu.

O fotoğraf rahmetli Özal'ın bir fotoğrafı değil. Özal, ambulanstan indirildikten sonra Hacettepe'nin acilinde bulunan sedyelerden birisine bindirildi. Ben o sırada geldim.

Sedyeye bindirildikten sonra, korumalar tarafından acilin içine konuldu. Bu fotoğraf o fotoğraftır. Benim çektiğim fotoğraftan, yani daha önceden AA tarafından servise konulan fotoğraflardan ayrı bir fotoğraf daha vardır. Orada da sadece ayakları görünüyor.

Bu fotoğrafta Turgut Özal yoktur. Ben sadece korumaları görüyorum. Turgut Özal'ın sedyeyle içeriye girdiğini çıplak gözle gördüm. Fakat takım elbise veya benzeri bir şey yoktu, belki bir eşofman veya pijama vardı.

Zaten arkası dönük olan korumayı zaten tanıyorum ben. Özal'ı Anavatan Partisi'nin kurulduğu tarihten Cumhurbaşkanı olduğu döneme kadar sürekli izlediğimiz için yakın korumalarını da çok iyi tanıyorduk.

Korumaların bir çoğunu isimlerini bilmesem bile tanıyorum. Bu fotoğraftaki kollarından tuttukları insan, Cumhurbaşkanı değil. Turgut Özal'ın üzerinde takım elbise yoktu ve sedye üzerindeydi."

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