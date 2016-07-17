Kara Kuvvetleri Komutanı nasıl rehin alındı?

Anadolu Ajansı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı tarafından Genelkurmay Karargâhı'na çağrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın burada rehin alındığı, çıkan arbedede koruma astsubayının darbe girişiminde bulunan askerlerce şehit edildiğini belirtti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Orgeneral Çolak ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, 15 Temmuz saat 21.00'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan tarafından Genelkurmay Karargâhı'na davet edildi.

Orgeneral Çolak ve Uyar, karargaha geldiklerinde derdest edilmeye çalışıldı. Bu sırada Kara Kuvvetleri Komutanı koruma astsubayı Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın buna engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine Aydın, darbe girişiminde bulunan askerlerce Genelkurmay karargahında şehit edildi. Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın ise komutanları korumak isterken yaralandı.

Elleri arkadan kelepçelendi

Bu sırada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, darbe girişiminde bulunan askerlerce başka bir yere götürüldü. Yere yatırılan Orgeneral Çolak ve Orgeneral Uyar'ın elleri arkadan kelepçelendi.

Bir süre Genelkurmay Başkanlığı karargahında tutulan Çolak ve Uyar daha sonra karargaha inen bir helikoptere bindirilerek Akıncı Hava Üssü'ne götürüldü. Komutanlar buradaki bir odada elleri̇ ve gözleri̇ bağlı tutuldu. Orgeneral Çolak ve Orgeneral Uyar 16 Temmuz saat 15.30'da yapılan operasyonla kurtarıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Güler ve aralarında Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü'nün de bulunduğu bazı üst rütbeli subaylar ise saat 17.00'de kurtarılarak evleri̇ne döndü.

Öte yandan darbe girişiminin tespit edilmesi üzerine Kara Kuvvetleri̇ Komutanlığınca birliklerde meydana gelen nümayiş hareketleri̇ni̇n kontrol edilmesi için hemen gerekli tedbirler alındı.