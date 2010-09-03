-AA İLE FENA ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Anadolu Ajansı ile Bosna-Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki günlük ziyaret dolayısıyla bulunduğu Saraybosna'da onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Gül, daha sonra AA ile FENA arasındaki anlaşmanın imza töreni ile Anadolu Ajansı Saraybosna Temsilciliğinin açılışı dolayısıyla düzenlenen AA Ödüllü Fotoğrafları sergisinin açılışına katılmak üzere eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Yunus Emre Türk Kültür Merkezine geldi. AA ile FENA arasında işbirliğini öngören anlaşma, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi ile FENA Genel Müdür Vekili Marco Dragiç tarafından imzalandı. Burada konuşan Hilmi Bengi, Anadolu Ajansı'nın 15 yıl aradan sonra Saraybosna Temsilciliğini yeniden faaliyete geçirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Bu nedenle düzenlenen AA Ödüllü Fotoğrafları Sergisinin açılışına Cumhurbaşkanı Gül'ün katılmasından duydukları memnuniyeti de dile getiren Bengi, ayrıca Bosna-Hersek'te çekilen fotoğraflardan oluşan bir serginin de kültür merkezinin üst katında izlenime sunulduğunu ifade etti. Bengi, ''Gelecekte sadece Bosna'dan çekilmiş ödüllü fotoğraflarla huzurunuza gelmeyi arzu ediyoruz'' dedi. Bengi, sergiye katkılarından dolayı Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Vefahan Ocak'a, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi yöneticileri ile Bosna-Hersek Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. -''TÜRKÇE'Yİ ÖĞRETME GÖREVİ''- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de açılışta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi binasının ilk açılışını yıllar önce kendisinin yaptığını, o zamanlar Dışişleri Bakanlığına bağlı kültür müdürlüğü olarak yapılan binanın çok daha geniş faaliyet gösterecek biçimde hizmet vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Bosna-Hersek'in bütün Türklerin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu, ortak kültür ve tarihin bulunduğunu dile getiren Gül, ''Anılarımız vardır, bazıları tatlı, bazıları acı... Ama bugün Türkiye ile Bosna-Hersek arasında büyük bir dayanışma vardır'' dedi. Bosna-Hersek'in Türkiye'nin ilgi alanında olduğunu ve her alanda Türkiye'nin Bosna-Hersek'e destek vermek için kararlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, ''Siyaset, güvenlik alanları, ekonomik alan, kültür ve eğitim. Kültür ve eğitim söz konusu olunca işte bu içinde bulunduğumuz merkez, çok önemli görevler yapacaktır. Ortak kültürümüzü canlı tutmak, yeni nesillere aktarmak, tarihi güzelliklerini yeni nesillere öğretmek, yine bu merkezin görevleri içinde olacaktır. Ayrıca şüphesiz ki Türkçe'yi öğretmek önemli bir görev olacaktır'' diye konuştu. Yunus Emre Vakfının Ortadoğu ve Orta Asya'da faal olma hedefinin bulunduğunu, Balkanlarda da zaten faal olduğunu ifade eden Gül, son olarak Astana'da vakfın bir binasının açılışının yapıldığını söyledi. Gül, ''Yakında Kahire'de, Şam'da, Londra'da, Berlin'de, buralarda en güzel imkanlar ve binalarda faaliyete geçecek. Aslında burada yapılacak çalışmalarla bu bahsettiğim ülkeler arasında en sağlam, en sürekli olacak bağlar kurulacaktır'' dedi. Gül, Anadolu Ajansı ile FENA arasında imzalanacak anlaşmanın da bütün bu faaliyetlere, kültürel, haberleşme ve diğer alanlardaki işbirliğine ayrı bir katkısı olacağına inandığını belirtti. Daha sonra, serginin açılışı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapıldı. Gül, ödüllü fotoğraflar ile merkezin üst katında bulunan ve kendisi ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Saraybosna'da çekilen fotoğraflarının da yer aldığı sergiyi inceledi. Açılışa, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Bosna-Hersek Mültecilerden Sorumlu Bakanı Sefer Haliloviç, Bosna-Hersek'in eski Devlet Başkan Yardımcısı Eyüp Ganiç, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Bosna-Hersek Şarkiyat Enstitüsü Başkanı Prof. Kerima Filan, Serebrenitza Anneleri Derneği Başkanı Münira Subaşiç, Bosna Airlines yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sergide, Anadolu Ajansı'nın ödüllü 59 fotoğrafı yer alıyor.