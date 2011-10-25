-AA ile Azerbaycan Telgraf Ajansı (AzerTAc) arasında anlaşma İZMİR (A.A) - 25.10.2011 - Türkiye ile Azerbaycan arasında, ''Şahdeniz 2'' projesi kapsamında Azerbaycan'dan gaz alımını ve iletimini öngören hükümetlerarası anlaşma imzalandı. İzmir'in Aliağa ilçesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR)-Turcas Enerji AŞ tarafından yapılacak Star Rafinerisinin temel atma töreninin ardından, Crowne Plaza Oteli'nde Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı düzenlendi. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra iki ülkeden bakanların katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, mutabakata varılan işbirliği anlaşmalarına imzalar atıldı. Erdoğan ve Aliyev'in tutanaklarını imzaladığı toplantıda iki ülke arasında enerji ve gaz iletiminden meteorolojiye, iletişimden polis eğitimine kadar değişik konularda işbirliği ve mutabakat anlaşmaları imzalandı. Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Azerbaycan Enerji ve Sanayi Bakanı Natik Aliyev arasında, ''Şahdeniz 2'' projesi kapsamında Azerbaycan'dan gaz alımını ve iletimini öngören hükümetlerarası anlaşma imzalandı. BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Şenel, enerji anlaşmasıyla bağlantılı olarak Gaz Alım Satım Anlaşmasını Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Başkanı Rövnag Abdullayev, Gaz Transit Anlaşmasını ise BP Azerbaycan Şirketi Başkanı Raşid Cavanşir ile imzaladı. Toplantıda iki ülke arasında Aile ve Sosyal Politikalar Alanında İşbirliği Anlaşması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseyinova tarafından imza altına alındı. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşması Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Şahin Mustafayev, Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay Belgelerinin Teatisine İlişkin Protokol ile Türkiye Cumhuriyeti Diploması Akademisi ile Azerbaycan Diplomasi Akademisi arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov tarafından imzalandı. Törende Azerbaycan Büyükelçisi Faig Bagirov, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ile Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ile Basın ve Enformasyon alanlarında işbirliğine ilişkin protokol, Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu ile ormancılık alanında mutabakat zaptı ve Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Ali Karataş ile meteoroloji alanında mutabakat zaptına imza attı. -AA ile AzerTAc arasında anlaşma- Toplantıda Anadolu Ajansı ile Azerbaycan Telgraf Ajansı (AzerTAc) arasında işbirliği anlaşmalarına da imza atıldı. İki ülke haber ajansları arasında varılan işbirliği anlaşması Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bagirov tarafından imzalandı.