-AA İLE "YAŞASIN KAMU" İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Turkcell, 2 milyon kullanıcısı olan Kamu Tarifesi'nden yeni abone kaydına başladı. AA, "Yaşasın Kamu" konseptinde, güncel kamu haberlerini Turkcellilerin cebine taşıyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 4 milyon kamu çalışanı ve emeklisi bulunduğunu, aileleriyle birlikte 10 milyonluk bir kitleden bahsedildiğini belirterek, ortalama yaşı 35 olan kamu çalışanlarının yüzde 65'inin lise ve üniversite mezunu, yüzde 83'ünün erkek olduğunu, çalışanların yüzde 35'ini öğretmen ve akademisyenlerin, yüzde 14'ünü ise sağlık personelinin oluşturduğunu anlattı. Sevilengül, halihazırda 2 milyondan fazla Turkcell Kamu Tarifesi kullanıcısı bulunduğunu ve Turkcell kamu tarifesinin pazar payının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi. Bu tarifeyi geliştirmek için kamu çalışanları ile yaptıkları yüz yüze çalışmaların sonuçlarına değinen Sevilengül, kamu çalışanlarının çocuklarının eğitimine büyük önem verdiğini, kişisel gelişim ve dil tazminatı gibi gerekçelerle yabancı dil öğrenmeyi ve geliştirmeyi amaçladıklarını, sabit gelirli oldukları için iletişim ve diğer harcamaları için ne ödeyeceklerini bilmek istediklerini, interneti önemli bir sosyal araç olarak kullandıklarını kaydetti. - AA KAMU HABER PAKETİ Kamu Tarifesi'nden kamu çalışanı olanların 14 Ocak 2011 itibariyle faydalanabileceğini söyleyen Sevilengül, şu bilgileri verdi: ''Kamu Tarifesi'nde 40 lira karşılığında her yöne 1.200 dakika konuşma sunan yeni Kamu Tarifesi ile paket aşımı riski olmadan Turkcell 3G Vınn da dahil olmak üzere 4 Gigabayt internet paketi de 29 liraya sunuluyor. Ayrıca abonelerin bir kısa mesaj ile dahil olabilecekleri ''Yaşasın Kamu'' üyelerine Kamu Haber Paketi (AA) ile güncel kamu haberleri ve gündem otomatik olarak cep telefonlarına gönderilirken, güncel fatura servisi ile ayda 2 kez faturaları ücretsiz sorgulama imkanı veriliyor. ''Yaşasın Kamu'' üyeleri ayrıca Kiğılı, Jolly Tours, TÖMER, Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Emeklilik, Final, Varan ve Bimeks'te de indirimlerden yararlanabiliyor.'' Sevilengül, basın mensuplarına yönelik bir tarife üzerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Sevilengül, kamu çalışanlarının ailelerinin yararlanması için kendi adlarına 3 hat alabildiklerini, konuşma tarifesinde paket aşımının ardından ücretlendirmenin 24 kuruş olduğunu belirtti.