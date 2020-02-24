AA: İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Nayreb köyü 'ılımlı muhalifler'in kontrolüne girdi

Anadolu Ajansı (AA), İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyreb köyünün, Suriye ordusuyla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından 'ılımlı muhalifler'in kontrolüne girdiğini duyurdu.

AA, akşam saatlerine kadar süren çatışmalarda Suriye ordusu güçlerinin çok sayıda kayıp vererek Nayreb'den çekildiğini açıkladı.

İdlib kent merkezinin 15 kilometre doğusunda bulunan Serakib, stratejik önemdeki M4 ile M5 karayollarının kavşak noktasında bulunuyor.

"5 Mart zirvesinden önce İdlib'de köşe kapmaca hali var"

Güvenlik analisti Metin Gürcan, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin Nayrab'ı ele geçirdiğini doğrularken "Rus jetleri destekli Esad güçleri son 3-4 gündür M4 yolunu alabilmek için siklet merkezini İdlib güneyi+güney batısına kaydırmıştı. Bu gün TSK destekli ÖSO unsurları doğuda Nayrab'ı geri aldılar. Esad güçleri karada aynı anda 1'den fazla cephede kuvvet toplayamıyor" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Gürcan şöyle devam etti:

"5 Mart Zirvesinden önce İdlib'te bu nedenle bir köşe kapmaca hali var. Bakalım ÖSO Nayrab'ı 5 Mart'a kadar elinde tutabilecek mi? Bunun cevabını Rus uçakları ve Batı Halepten güneye kayarlarsa Esad güçleri+Şii milisler verecek gibi. Ama Nayrab kritik çünkü M4-M5 Kavşak noktası."

SANA: İdlib'in güneyinde 5 köy ele geçirildi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise, bugün İdlib'in güney kırsalında Suriye ordusunun ilerlemeye devam ettiğini ve El Nar tepesi, El Şeyh Mustafa, El Nekir, Kefr Sicne, Ureynebe ile Stuh Eddeyr köylerini ele geçirdiğini duyurdu.