AA: İdlib'de 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınına göç etti

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırılar nedeniyle 31 bin sivilin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiğini duyurdu.

AA'nın aktardığına göre; Suriye rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın paylaştığı bilgilere göre, son dört gün içinde 31 bin sivil göç etti.

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 359 bin 471'e bine ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...