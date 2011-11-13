-AA hayatını kaybeden Japon'un ailesiyle görüştü TOKYO (A.A) - 13.11.2011 - Türkiye'de meydana gelen ikinci Van depreminin ardından hayatını kaybeden Atsuşi Miyazaki'nin ailesine AA ulaştı. Van'a yardım çalışmalarına katılmak için gelen Atsuşi'nin cenazesi yerel saatle 13.00'de Tokyo'nun Narita havaalanına geldi. Cenazeyi havaalanında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tunç Angılı, Basın Müşaviri Sinan Kürün ve Elçilik Müsteşarı Batu Kesmen'in yanı sıra Japon yardım kuruluşu AAR'den yetkililer karşıladı. -AA aileyi görüntüledi- Japonlar çok değer verdiği bir yakınını kaybetmesinin ardından, derinden hissettiği acıyı ifade edebilecek bir kelime ya da cümle olmadığı düşüncesiyle konuşmamayı ve hiçbir şey söylememeyi tercih ediyor. Ancak buna rağmen Atsuşi'nin ailesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mektubunu kabul ederken Japon basını ve yabancı basına konuşmamasına rağmen AA'nın birkaç kare fotoğraf çekmesine müsaade ederek kısa bir konuşma yaptı. Maslahatgüzar Angılı cenaze henüz Tokyo'ya ulaşmadan önce, hayatını kaybeden Miyazaki'nin annesi Keiko Miyazaki'ye Başbakan Erdoğan'ın mektubunu iletti. Mektubu kabul ettikten sonra konuşan Keiko Miyazaki, Türkiye Cumhuriyeti'nin oğlu Atsuşi'nin naaşına sahip çıkıp, gönderdiği ve ilgilendiği için teşekkür etti. Atsuşi'nin Türkiye'de çok sevildiğinin ve anısının hep yaşatılacağının hatırlatılması üzerine Keiko Miyazaki, oğlunun ruhunun bundan dolayı huzur duyacağını söyledi. Türkiye'de edilen dualar ve iyi dileklerle oğlunun ruhunun şad olacağını belirten anne, Atsuşi'nin dünyada barışın tesisi için çalıştığını kaydetti. Keiko Miyazaki, oğlunun dünya barışına katkıda bulunma isteğini vurgulayarak, Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirterek, memnuniyetini ifade etti. Konuşma sırasında Miyazaki'nin annesine erkek kardeşleri Humiaki Miyazaki ve Osamu Miyazaki'nin yanı sıra iki amcası, bir kuzeni ve yengesi eşlik etti. Miyazaki'nin babasının yıllar öncesinde hayatını kaybettiği kaydedilirken, annesinin de emekli öğretmen olduğu öğrenildi. Miyazaki'nin çalıştığı AAR adlı yardım kuruluşundan da yetkililer karşılamada hazır bulundu. Maslahatgüzar Angılı da Atsuşi'nin Türk halkına yardım etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini ve kendisinin bir kahraman olduğunu belirterek, aileye böyle bir evlat yetiştirdiği için teşekkür etti. Miyazaki'nin cenazesi yerel saatle öğleden sonra Tokyo'nun Narita havaalanına ulaştı ve aile görmeden önce, beden temizliği ve makyaj işlemine tabii tutuldu. Bu işlemin ardından basına hiçbir şekilde görüntü vermemeye gayret gösteren ve açıklama yapmayan aile, cenazeyi teslim aldıktan sonra memleketleri Oita'ya götürmek üzere Tokyo'nun Haneda havaalanına hareket etti. Atsuşi için 16 Kasım'da memleketi Oita'da zen budizmi ritüellerine göre cenaze töreni düzenlenecek. -Başbakan'ın mektubu- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Atsuşi Miyazaki'nin 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremden etkilenenlere yardım gibi asil bir çaba içindeyken artçı bir sarsıntı sonrasında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Size, tüm sevdiklerine ve sevenlerine Türk ve Japon uluslarına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. Miyazaki, ülkelerimiz ve uluslarımız arasında sağlam temellere ve değerlere dayanan köklü bağları daha da pekiştirmiştir. Aziz hatırası hiçbir şekilde unutulmayacaktır. Bu üzüntülü vesileyle başsağlığı dileklerimi ve en halisane duygularımı sunuyorum."