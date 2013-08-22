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AA: Haberi iptal etmedik, düzelttik

Anadolu Ajansı'nın "Mısır'daki darbeyi İsrail'in desteklemesi" başlıklı haberini geri çekmesinin ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Başbakan Erdoğan'a hitaben bir soru önergesi verdi. Cevap AA'dan geldi

22 Ağustos 2013 00:57

 

Anadolu Ajansı (AA), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Mısır Darbesi'nin ardında İsrail'in olduğuna, buna ilişkin delillerin de bulunduğuna yönelik açıklamasını haberleştirdi. Ancak Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamasına, önce İsrail, ardından da ABD, Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest ve Mısır'dan tepkiler geldi. Anadolu Ajansı da haberi, geceyarısından hemen sonra gerekçe belirtmeden iptal ettiğini abonelerine duyurdu.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, CHP ise bu durumu TBMM'ye taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yanıtlaması istemiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu soru önergesinde Anadolu Ajansı'nın sözkonusu haberi neden iptal ettiğni, bu iptalin Beyaz Saray'dan gelen açıklama ile ilgisi bulunup bulunmadığını sordu. CHP'li Tanrıkulu'nun Başbakan'a sorduğu soruya yanıt, Anadolu Ajansı'ndan geldi. Ajans Kurumsal İletişim Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, haberin iptal gerekçesini "başlıkla içeriğin çelişkili olmasını" gösterdi.  Ayrıca haberin iptal edilmediğni, düzeltildiğini, ancak "düzeltme" ibaresi yerine "sehven" iptal yazıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı açıklaması şöyle:

"Bahse konu gelişmede ilk haber, panelde dile getirilen hususları olduğu gibi aktarmak yerine özetleyerek verme üzerine kurulmuştur. Bu da haberin yeterince anlaşılmasına engel olmuştur. Bu nedenle yeni bir haberle diyaloğun olduğu gibi aktarılması gereği duyulmuştur. Ayrıca haberin başlığı ile içeriği arasında da çelişki tespit edilmiştir. AA'nın habercilik anlayışı, başlığın içerikten bağımsız olmaması üzerinedir. Oldukça hassas bir konuyu gündeme taşıdığı için her iki yanlışlığı gidermek adına haberin yeniden düzenlenerek yayınlanmasına karar verilmiştir. Ancak "düzeltme" yerine sehven "iptal"i yönünde duyuruda bulunulmuştur. AA'nın tartışma konusuyla ilgili olarak ABD'de yapılan açıklamadan çekindiği için haber iptaline gittiği yönündeki eleştiriler tamamen asılsızdır.

Nitekim, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla konunun gündeme taşınmasına vesile olan temel haberde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu haberin, AA'nın diğer yayın dilleri olan İngilizce, Arapça ve Boşnakça ve Rusça yayınlarında da bir değişiklik olmamıştır."

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