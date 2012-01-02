-AA Haber Akademisi yerel medya için avantaj ÇANAKKALE (A.A) - 02.01.2012 - Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Burak Gezen, Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi'nin ilerleyen dönemde Türkiye genelinde belirlenecek bölgelerde açılmasının yerel medyaya büyük avantaj sağlayacağını söyledi. Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en köklü haber kuruluşu AA tarafından kurulan akademiyi, medya sektörü için önemli bir fırsat olarak gördüğünü bildirdi. Yerel medyanın nitelikli muhabir sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Gezen, ''Çanakkale merkezinde 13 günlük, 8 de haftalık olmak üzere 21 yerel gazete bulunmakta. Bunun yanı sıra 2 televizyon kanalı, 3 radyo ve çok sayıda internet gazetesi ile internet televizyonu yayın yapmakta. İlçelerdeki yayın organlarıyla birlikte ele aldığımızda kent genelinde 50 dolayında yayın organı bulunuyor'' bilgisini verdi. Gezen, Çanakkale'deki yerel medyanın teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde faydalandığına işaret ederek, ''Kentimizdeki basın yayın organları, her türlü teknolojik yeniliğe en kısa sürede ayak uydurabiliyor. Ancak yetişmiş iş gücü azlığı nedeniyle nitelikli muhabir ihtiyacını karşılama noktasında çözüm bulamıyor. Bu nedenle AA Haber Akademisi'nin kurulmasını çok isabetli buluyorum. AA'nın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı basın kuruluşlarına haberci yetiştirmek amacıyla kurulan akademinin daha çok yerel medyanın insan kaynağı ihtiyacına katkı sunacağı inancını taşıyorum'' dedi. AA Haber Akademisi'nin, ileride Türkiye genelinde belirlenecek bölgelerde açılmasının yerel medyaya büyük bir avantaj sağlayacağını dile getiren Gezen, şöyle konuştu: ''Haber akademisi, mevcut yerel medya çalışanlarının eğitimden geçirilerek daha nitelikli hale gelmesi için bir olanak sağlayacaktır. Yine o bölgelerde yeni muhabirler yetişmesine imkan tanıyacaktır. Bu nedenle AA yetkililerinin bu öneriyi de değerlendirmesinin, şartlar el verdiğinde gazeteciler cemiyetlerinin de içinde olacağı bir organizasyonla bölgesel haber akademilerinin açılmasının isabetli bir karar olacağına inanıyorum. Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti olarak, sektöre nitelikli muhabirler kazandıracak olan haber akademisini kuran AA yöneticilerine, meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi iletiyorum.''