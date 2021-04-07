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AA: Güvenlik kaynakları, "Suriye'nin kuzeyinde TSK'ya ait gözlem noktası yakınında saldırı" iddiasını yalanladı

07 Nisan 2021 00:49

Anadolu Ajansı (AA), "Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Ajans, güvenlik kaynakları tarafından sosyal medyadaki "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddialara karşı açıklamayı, abonelerine iletti.

Güvenlik kaynakları söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

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