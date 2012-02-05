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Yaşam

AA, Grafik Servisi kurdu ANKARA (A.A)

05 Şubat 2012 11:22

-AA, Grafik Servisi kurdu ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Anadolu Ajansı, yeni bir hizmet olarak grafik içeriklerini abonelerine iletmeye başladı. Haber Merkezi bünyesinde kurulan Grafik Servisi'nde, dünyanın en önemli grafik ajansı olarak kabul edilen Graphic News'ten aldığı dünya verilerini Türkçe ve haber formatında abonelerine sunmaya başladı. Anadolu Ajansı, bu hizmetiyle yazılı ve görsel medyanın yanı sıra internet medyası ile abone olan kurumların da grafik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. AA Grafik Servisi'nde titiz bir çalışma ile hazırlanan grafikler, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Serviste, medya kuruluşlarının değişik formatlarda grafik kullanabileceği göz önünde tutularak, her bir grafik PDF, illustrator (ai) ve jpeg olmak üzere 3 farklı formatta hazırlanıyor. Böylelikle grafikler hem televizyon hem internet siteleri hem de gazetelerde kullanılabilecek uygunlukta tasarlanıyor.  AA'nın grafik hizmeti, habercilik hizmetinde bir ilk niteliği taşıyor. Türkiye'deki olayların yanı sıra dünyadaki sosyal, siyasal ve ekonomik haberler, gerektiğinde grafiklerle desteklenecek. Örneğin, Suriye'deki olaylar, abonelere grafiklerle desteklenerek haberleştirilecek. AA'nın Türkçeye çevireceği grafikler aynı zamanda Graphic News'in İngiltere'deki ofisi aracılığıyla diğer diller arasında da yer alacak. Olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının yaklaştığı bir dönemde, bu hizmet önem taşıyor. AA'nın grafik hizmeti, ilk 2 ay, deneme amaçlı ve ücretsiz olacak. 

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