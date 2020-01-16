AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan çalışanlarımızdan biri serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır'da gözaltına alınan dört çalışanlarından birinin serbest bırakıldığını açıkladı. Kazancı, "Mısır'da gözaltına alınan dört çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz" dedi.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed'in gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kişilerin 'terörist Müslüman Kardeşler örgütünün kurduğu ve Türkiye tarafından desteklenen bir şirket adı altında çalıştığını' iddia etmişti.

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