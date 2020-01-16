Mısır'da AA ofisine polis baskını | AB: Gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli

Anadolu Ajansı'nın (AA) Kahire ofisine Mısır polisinin yaptığı baskında "1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanını gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdüğünü" duyurmasının yankıları sürüyor. Polis baskını, Türkiye'den ve uluslararası camiadan tepki görürken, Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli" denildi.

Mısır polisi dün akşam saatlerinde AA'nın Kahire ofisine bir baskın düzenlemişti. 1'i Türk vatandaşı 4 AA çalışanının gözaltına alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Konuyla ilgili olarak Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

Uluslararası camiadan tepki

AA çalışanlarının gözaltına alınması Türkiye'de ve uluslararası kamuoyunda tepki çekerken, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, "AA ve kurum mensubu gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mısır'da faaliyet gösteren gazeteciler, ülkeler arasında siyasi hesaplaşmalarda kullanılma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalı. Yetkililer, göz altına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmalı, medyayı taciz etme ve susturmaya yönelik asılsız suçlamalara son vermeli."

BM: Konuyu soruşturacağız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin olarak "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız" dedi.

Günlük basın brifinginde, AA muhabirinin sorusuna, "(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız" yanıtını verdi.

AB: Gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli

AB, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri'nden Mısır'a çağrı