-AA GENEL MÜDÜRÜ BENGİ EMEKLİ OLUYOR ANKARA (A.A)- 02.08.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, bugün itibariyle AA Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığından ayrıldığını, yarın itibariyle de AA Genel Müdürlüğünden emekliliğini talep ettiğini, talebinin Yönetim Kurulu'nca kabul edildiğini söyledi. AA Konferans Salonunda kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Bengi burada yaptığı konuşmada, 8 yıl gibi uzun bir süre genel müdürlük görevini yürüttüğünü, bu süre içerisinde kurumun daha üretken, çalışmaların daha verimli olması için çaba harcadıklarını ifade etti. Bengi, sözlerine şöyle devam etti: ''Anadolu Ajansı'nın 90'ıncı yılını hep beraber kutlama şerefine eriştik. 91'inci yılında da bendenizin 8 yıllık, ki bir genel müdürlük makamı için hakikaten uzun bir süre, görev süresinin de bir yerde noktalanması gerekiyordu. Bugün itibariyle Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Yarın itibariyle de Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünden emekliliğimi talep ettim. Yönetim Kurulumuz uygun buldular. Ben hepinize bana verdiğiniz destek, duyduğunuz güven, gösterdiğiniz arkadaşlık ve benimle paylaştığınız iş ilişkisi dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin.'' Bengi, konuşmasının ardından konferans salonunda bulunan çalışanlarla tek tek tokalaşarak vedalaştı.