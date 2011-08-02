-AA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KEMAL ÖZTÜRK GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu, Hilmi Bengi'nin emekliliğini istemesinin ardından Genel Müdürlüğe Kemal Öztürk'ü atadı. AA Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında, Genel Müdür Hilmi Bengi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden istifası kabul edildi. Toplantıda, Hilmi Bengi, Yönetim Kurulu üyelerine kendisine verdiği destek için teşekkür ederken, üyeler de kendisine 8 yıldır yürüttüğü çalışmalardan dolayı şükranlarını ifade etti. Daha sonra, Başkan Vekili Tahsin Aktı'nın başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu, Bengi'nin Genel Müdürlük görevinden emekli olmasına ilişkin dilekçesini görüşerek, yarından geçerli olmak üzere kabul etti. Yönetim Kurulu, ardından Bengi'den boşalan Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Kemal Öztürk'ün atanmasını kararlaştırdı. -KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?- Kemal Öztürk, 1969 yılında Ağrı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan Öztürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Öztürk, 1990 yılında değişik dergilerde yayımlanan makalelerle yazı hayatına başladı. 1995 yılında profesyonel gazeteciliğe başlayan Kemal Öztürk, televizyon haberciliği ve belgesel yönetmenliği yaptı. Yerli ve yabancı televizyon kanallarında çok sayıda belgeseli yayınlanan Öztürk, bir süre yurt dışında dil eğitimi aldı, belgesel alanında araştırmalar yaptı. Kemal Öztürk, 2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanı oldu, 2005 yılında TBMM Başkanı Başdanışmanlığına getirildi. Son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Danışmanlığını yapan Kemal Öztürk, 2011 yılı Şubat ayında bu görevinden ayrıldı. Siyasal iletişim, yakın tarih, şehir iletişimi, politik tarih ve iletişim alanlarında çok sayıda makale ve kitapları bulunan Kemal Öztürk evli ve iki çocuk babası.