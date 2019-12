-AA gelişmeleri dakika dakika izledi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'daki depremin ardından bölgede yaşanan gelişmeler, AA ekiplerince dakika dakika izlendi. Depremin ardından bölgeye en kısa sürede ulaşan ekipler gerek olay yerinden gerekse yurdun diğer bölgelerinden gelişmeleri en kısa sürede abonelerine ulaştırdı. Depremin meydana geldiği andan itibaren öne çıkan bazı gelişmeler saatleriyle şöyle: 13.41: Van'da meydana gelen depremde, bazı evler yıkıldı. Artçı depremler sürüyor. 14.10: Kandilli Rasathanesi, merkezi depremin Van'ın Tabanlı köyü olan 6,6 büyüklüğünde olduğunu internet sitesinden açıkladı. 14.15: Artçı sarsıntılar nedeniyle çevre illerdeki vatandaşlar da evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Depremde kent merkezinde çok sayıda binanın çöktüğü belirtilirken Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çökmesi sonucu bazı vatandaşlar enkaz altında kaldı. 14.22: Depremin büyüklüğü, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nde 7.0 olarak ölçüldü. Merkez üssü ise Van ile Muradiye arasında Erçek Gölü'nün kuzeyinde Akçift köyü olarak tespit edildi. Deprem Diyarbakır, Batman, Şırnak, Muş, Erzurum, Bingöl, Bitlis, Siirt, Mardin ile Irak'ın kuzeyindeki Duhok ve çevre yerleşim birimlerinde de hissedildi. 14.44: Kandilli Rasathanesi, Ilıkaynak ve Gedikbulak köyleri merkezli iki deprem daha ölçüldüğünü bildirdi. 14.49: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle hastalar bahçeye taşındı. Diğer yaralılar ise askeri ve sivil ambulanslarla çevre illere sevk ediliyor. 14.54: Depremin kentin yanı sıra ilçelerde de ciddi hasara yol açtığı bildirildi. Deprem Erciş'te çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu, Muradiye ilçesinde de binalarda çatlaklar oluştu. 15.06: Kızılay, bölgeye çadır, battaniye ve diğer yardım malzemelerini göndermeye başladı. 15.07: Kandilli Rasathanesi, depremin ardından Halkalı ve Kurubaş köyleri merkezli iki deprem daha ölçüldüğünü bildirdi. 15.17: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, ''Deprem, Van ve ilçelerinde çok kuvvetli hissedilmiş olup, ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana getirmiştir'' denildi. 15.19: Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki programını yarıda keserek Van'a gitti. -Cumhurbaşkanı Gül, Van Valisi Karaloğlu'ndan bilgi- 15.22: Kandilli Rasathanesi depremin çok şiddetli sıkalasında yer aldığını bildirdi. Yetkililer, depremin yerel büyüklüğünün 6.6, moment büyüklüğünün de 7.2 olduğunu açıkladı. 15.22: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bölgeye süratle sağlıkla ilgili ekipleri bölgeye intikal ettirmeye başladıklarını bildirdi. 15.33: Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri, depremin havaalanındaki ulaşımı etkilemediği, uçuş trafiğinin sürdüğü bildirildi. 15.34: Deprem, Bitlis merkezde ve ilçelerinde de hissedildi. Kentte panikleyerek balkondan atlayan bazı vatandaşlar yaralandı. Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde de iki köyde evler çöktü. 15.36: Deprem Muş'ta da hissedildi. Bulanık ilçesinin Sarıpınar beldesinde bir caminin minaresi evlerin üzerine yıkıldı. 15.38: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine gideceği bildirildi. 15.40: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, depremin ardından Van Valisi Münir Karaloğlu'ndan bilgi aldı. 15.54: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Van Ferit Melen Havaalanı Meydan Müdürü Engin Zırhlıoğlu, Van Havaalanı'nda uçak iniş ve kalkışlarına engel bir durumun olmadığını kaydetti. -Depremin büyüklüğü ''revize'' edildi- 16.04: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, depremin büyüklüğünün 7.2 olduğunu bildirdi. 16.14: Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde enkaz altında kalan bir kızın hayatını kaybettiğini bildirdi. 16.31: Erzurum'daki Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden deprem bölgesine çadır ve yardım malzemesi gönderildi. 16.32: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez başkanlığında, Diyanette kriz toplantısı yaptı. 16.34: Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 9 kişilik arama-kurtarma ekibi karayoluyla deprem bölgesine hareket etti. 16.38: Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Van Ferit Melen Havaalanı'nın uçuş trafiğine açık olduğunu bildirdi. Yıldırım, depremden dolayı yardıma ihtiyacı olan vatandaşların, 112 ve 155 çağrı merkezlerine mesaj atabileceklerini, bunun tüm operatörler için geçerli olduğunu söyledi. 16.40: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, il merkezinde 10 bina, Erciş'te 25-30 bina ve bir öğrenci yurdunun yıkıldığını bildirdi. 16.41: Ankara Büyükşehir Belediyesince 18 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye gönderildi. 16.46: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversitede eğitime bir hafta ara verildiğini bildirdi. 16.51: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kış şartlarına uygun hazırlanmış malzemeler ve arama kurtarma ekiplerinin malzemelerini taşıyan 2 adet C-130 uçağının Etimesgut'tan kalkacağını, THY'nin 160 kişilik büyük bir uçağının malzeme ve gidecek personeli bölgeye götüreceğini belirtti. -Bölgeye elektrik kontrollü olarak veriliyor- 17.03: Genelkurmay Başkanlığı, 3 nakliye uçağını AFAD'ın emrine tahsis etti. 17.05: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Van'daki deprem bölgesine kontrollü elektrik verdiklerini, hastanelerin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi. 17.07: Erciş'te Kaymakam Ramazan Fani başkanlığında kriz masası oluşturuldu. İlçede çok katlı binaların bir kısmının yıkıldığı gözlenirken, vatandaşlar enkaz altında kalan yaralıları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor. 17.12: AKUT ekipleri deprem bölgesine ulaşmaya başladı. 17.18: Erciş ilçesinde yaralanan vatandaşlar, Ağrı'nın Patnos ilçesine getirilerek, tedavi edilmeye başlandı. 17.22: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ambulans uçakla Erzincan'dan Van'a gitti. 17.29: İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri bölgeye hareket etti. 17.39: Kimse Yok Mu Derneği, deprem bölgesine acil operasyon ekibi gönderdi. 17.41: Türk Kızılayının gönderdiği yardım malzemeleri deprem bölgesine ulaşmaya başladı. -Başbakan Erdoğan Van'a gitti- 17.44: Rize'den 30 kişilik arama kurtarma ekibi Van'a gönderildi. 17.50: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''DAP'' ile Van'a gitti. Erdoğan ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Başbakan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da Van'a hareket etti. 17.57: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Van'a ilk etapta 26 kişiden oluşan arama kurtarma birliği gönderiyor. 17.59: Deprem dolayısıyla aralarında İsrail ve Yunanistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardım teklifi geldi. 18.02: Tunceli'den bölgeye arama-kurtarma ve ilk yardım ekipleri gönderildi. 18.06: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. 18.21: Çevre illerden gönderilen ambulanslar, sağlık çalışanları, arama kurtarma ekipleri ile iş makineleri Erciş'e ulaştı. 18.22: Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, 22 kişilik arama kurtarma ekibi Van'a gönderildi. 18.26: Konya'dan İl Sağlık Müdürlüğünce bölgeye 24 kişilik ekip ile ambulansların da olduğu 5 araç gönderildi. 18.27: Deprem dolayısıyla aralarında İsrail ve Yunanistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardım teklifi gelmeye devam ediyor. İlk etapta Azerbaycan, İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, Macaristan, İsviçre ve Yunanistan yardım teklifinde bulundu. Dışişleri Bakanlığında kriz masası kuruldu. -Atalay, Van'da ilgili kurum yöneticileri ile toplantı yaptı- 18.33: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden deprem bölgesine kurtarma ekibi ile yardım malzemeleri gönderildi. 18.36: Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri depremin meydana geldiği Van'a hareket etti. 18.39: Türk Kızılayının Kars ve Sarıkamış şubelerine bağlı 5 kişilik ekip ile 2 ikram aracı, Erciş'e hareket etti. 18.44: Erciş Devlet Hastanesine çok sayıda yaralı getirildi. 18.53: Bosna-Hersek'in Kızılayı ''Merhamet'', depremin ardından bölgeye yardım konusunda çalışma başlattı. 18.54: Depremin ardından Van'a gelen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde yetkililerle toplantı yaptı. 19.02: Deprem dolayısıyla oluşturulan CHP heyeti, Van'a gitti. Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı Başkanlığındaki heyette Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, İzmir Milletvekili Musa Çam, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yer alıyor. 19.03: Genelkurmay Başkanlığı, Van'daki depreme acil müdahale ve enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için iki doğal afet arama kurtarma taburu görevlendirdi. 19.03: Depremde yaralananlar, Bitlis ve ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. 19.07: Diyanet İşleri Başkanlığındaki toplantıda, bölgede acilen bir aşevi kurulması ve cenaze hizmetleri için kriz masası oluşturulması kararlaştırıldı. 19.05: İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir'den kurtarma ekiplerinin Van'a gideceğini söyledi. 19.12: NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Van'da can ve mal kaybına neden olan deprem haberini üzüntüyle aldıklarını belirterek ihtiyaç halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi. 19.12: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, depremden sonra bölgedeki haberleşme trafiğinde yaşanan kısa süreli yoğunluğun normale döndüğünü bildirdi. 19.17: ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton adına ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarının Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nu aradığı öğrenildi. -Başbakan Erdoğan Van'a geldi- 19.25: İsrail'in Ankara Büyüelçiliği Van'daki deprem dolayısıyla taziyelerini iletti. 19.31: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Van'da salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor. 19.36: Ankara Valiliğince, arama köpeklerinin de bulunduğu 18 kişilik arama ve kurtarma ekibinin Van'a hareketlerinin sağlandığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 tıbbi kurtarma ekibinin ise Esenboğa Havalimanı'ndan Van'a gideceği bildirildi. 19.41: TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Van Valisi Münir Karaoğlu'nu telefonla arayarak bilgi aldı. 19.44: Başbakan Erdoğan, Van'a geldi. Erdoğan, bakanlardan bilgi aldıktan sonra helikopterle Erciş'e hareket etti. 19.47: İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü arayarak Van depremi dolayısıyla üzüntülerini aktardı. -Erdoğan, kriz merkezinde bilgi aldı- 19.53: Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, deprem felaketinin meydana geldiği Van'ın Erciş ilçesine geldi. 19.55: Başbakanlık tarafından THY'den tahsis edilen uçak, arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleriyle Van'a gitti. 20.05: Van'daki deprem dolayısıyla Pakistan, Ukrayna, Rusya, Kanada ve Güney Kore yardım teklifinde bulundu. 20.09: Türk Kızılayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımları ile gönüllü kurtarma ekiplerini taşıyan uçak, Van'a indi. 20.28: Sağlık Bakanlığı deprem mahallinde 145 ambulans, 9 UMKE aracı ile toplam 500 kişilik bir sağlık ekibinin görev yaptığı ve bölge dışından da 87 uzman hekim bölgeye ulaştığı ve çalışmalara katıldığı bildirildi. 20.36: Erciş'teki yaralılardan 60'ı Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 20.41: Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türk kardeşlerinin acısını yüreğinde hisseden Pakistan'ın çadır ve ilaçtan oluşan ilk yardım malzemeleri ile tıp uzmanlarını Türkiye'ye gönderme kararı aldığı bildirildi. 20.54: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'a ayrı ayrı başsağlığı mektubu yolladığı bildirildi. 20.56: Depremde Bitlis merkez ve ilçelerindeki hastanelere Erciş'ten getirilen 97 yaralıdan 3'ü hayatını kaybetti. 20.56: Başbakan Erdoğan, helikopterle Erciş'e geldi. 21.02: Türk Hava Kurumu tam donanımlı 3 uçağını deprem bölgesine gönderdi. -ABD Başkanı Obama'dan taziye mesajı- 21.03: Kosova Başbakanı Haşim Taçi, deprem nedeniyle Başbakan Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. 21.03: İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague Van'daki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 21.22: AFAD, 38 ilden yaklaşık bin 275 arama kurtarma personeli, 174 araç, 290 sağlık personeli, 43 ambulans, 6 hava ambulansının deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi. 21.25: ABD Başkanı Barack Obama, Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. 21.34: Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Başbakan Erdoğan'a bir mesaj göndererek, Van depremi nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. 21.35: Van'daki deprem dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton taziye mesajı yayımladı. 21.44: Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki, Van'daki depremin ardından Japonya Hükümeti'nin gereken her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. 21.52: Erzurum'dan Van'a arama ve kurtarma ekipleriyle ambulanslar sevk edildi. 21.57: Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, depremle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye mesajı yolladı. 22.03: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci, deprem sonrası Van M Tipi Cezaevi yönetimi tarafından bahçeye çıkarılan bazı tutuklu ve hükümlülerden bazılarının ailelerine ulaşmak için yıkılan bahçe duvarından dışarı çıktığını, bir süre sonra büyük bir bölümünün geri döndüklerini bildirdi. -THY'den Van'a ek sefer- 22.01. Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesinde arama, kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerine başladı. 22.05: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, deprem bölgesindeki hasar tespiti için 200 kişiyi görevlendirdi. 22.27: Türk Hava Yolları, Van'daki deprem nedeniyle kente ek uçak seferleri düzenledi. 22.27: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül'ü arayarak üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti. 22.45: İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore, depremle ilgili taziye mesajı yayımlayarak, kurtarma çalışmalarında yardıma hazır olduklarını bildirdi. 22.52: Başbakan Erdoğan, Erciş'teki incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı. 22.54: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Van ve Erciş'te kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla birçok maden kazasında başarıyla görev yapan, tecrübeli yeraltı madenciliği kurtarma ekiplerinin de bölgeye gönderildiğini bildirdi. 22.58: Adana'daki Türk Kızılayı Akdeniz Afet Yönetim Merkezi tarafından Van'a 5 tır yardım malzemesi gönderildi. 23.21: Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, afetzedelere yetecek kadar çadır, battaniye ve gıda stoğunun Van ve Erciş'e ulaştığını bildirdi. 23.38: Mısır Başkanı İsam Şeref, deprem dolayısıyla Başbakan Erdoğan'a taziyelerini bildirdi. 23.48: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, Van'da 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 2.7'nin üzerinde 101 artçı sarsıntı meydana geldi. 23.56: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erciş'teki incelemelerinin ardından helikopterle Van'a geldi. 00.07: Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, kente Van ve Erciş'ten 130 yaralının getirildiğini söyledi. 00.11: Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 araç ve 8 tim özel harekat kurtarma timi ve 80 kişilik çevik kuvvet arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 340 kişilik arama kurtarma timi görevlendirdi. 00.15: Depremde yaralananlar Ağrı, Iğdır ve Erzurum'a sevk ediliyor. 00.18: BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, depremin ardından Türk yetkililerle temasta olduklarını belirtti. 00.21: Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Cumhurbaşkanı Gül'e bir mesaj göndererek, deprem nedeniyle üzüntülerini bildirdi. 00.24: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı bir uçak ile 145 kişilik yardım ekibi Van'a ulaştı. 00.32: Van'da saat 23.45'de 5.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. 00.43: Depremin ardından il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğrenime 3 gün, Muş Alparslan Üniversitesi'nde ise 2 gün ara verildi. 00.57: Türk Kızılayı, 96 kişilik uzman ekibinin deprem bölgesine ulaştığını belirterek, yerleşim yerleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurulumu çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 01.06: Başbakan Erdoğan, depremde il merkezinde 93, Erciş'te ise 45 olmak üzere 138 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Erdoğan, depremin ardından vatandaşların ağır hasarlı evlere girmemeleri yönünde çağrıda bulunarak, ''Kışın soğuğunda vatandaşımızı kendi halinde bırakacak değiliz'' dedi. 02.43: Başbakan Erdoğan, Van Devlet Hastanesini ziyaret etti. 02.49: Van Valiliği tarafından Et Balık Kurumunun bahçesinde kurulan çadırkente bin 200 kişilik sıcak yemek dağıtıldı. 02.55: Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'da eğitime 1 hafta ara verildiğini bildirdi. 03.09: İran'daki Hoy Valisi Başkanlığındaki yardım ekibi Van'a geldi. 04.35: İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Erciş merkezde 117, Van merkezde de 100 civarında kişinin deprem dolayısıyla hayatını kaybettiğini bildirdi. 07.05: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencileri memleketlerine yönlendirme işlemlerini tamamladıklarını belirterek, 4 binin üzerinde öğrenciyi evlerine gönderdiklerini bildirdi. 07.08: Gece boyunca sarsıntıların devam ettiği kentte, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 07.24: New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, deprem felaketinden dolayı üzgün olduğunu belirterek hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. 08.04: Van'daki depremin ardından bugün saat 07.30'e kadar 213 artçı sarsıntı meydana geldi. -''USDEP 2023'' depremin hemen ardından uygulamaya koyuldu- 08.49: Depremde yaralananlardan bazıları uçaklarla Ankara'ya getirildi 08.53: Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerjan Kazıkhanov, depremden dolayı Türk milletine ve Türk hükümetine başsağlığı diledi. 09.39: Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) deprem bölgesine giden 41 kişilik madencilerden oluşan ilk ekip kurtarma çalışmalarına Van'ın Erciş ilçesinde başladı, 50 kişilik ikinci ekip de Ankara'dan Van'a uçakla hareket edecek. 09.51: Azerbaycan, üçüncü yardım uçağını deprem bölgesine gönderdi. 10.19: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 10.21: Çin yönetimi deprem dolayısıyla her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. 10.35: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden bir ekip Van'a gitti. 10.46: Depreme karşı geliştirilen Ulusal Deprem Strateji Planı ''USDEP 2023'', Van'da meydana gelen depremin hemen ardından uygulamaya koyuldu. 10.50: Erciş ilçesinde çöken 6 katlı bir binanın enkazından 2'si çocuk 3 kişi daha kurtarıldı. 11.41: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Van'daki depremle ilgili KOSGEB kredisinde 100 bin lira olan üst limitin daha yukarı çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin, bölgedeki manzara net olarak ortaya çıktıktan sonra gereken desteklerin sağlanacağını bildirdi. 12.14: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van'daki deprem nedeniyle ilin tamamında vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirdi. 12.20: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Depremde, Van, köyler ve Erciş'te toplam 239 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1300 civarında yaralımız vardır'' dedi. Atalay, ''Ulaşılmadık bir yer kalmamıştır. Van, köyler ve Erciş... Depremden yıkılmış, bütün enkazlara ulaşılmıştır. Şu anda köylerle ilgili net bilgi vardır. Akşamdan itibaren köylere de çadır ve battaniye gönderdik'' diye konuştu. Beşir Atalay, ''Çadır, ısıtıcı ve battaniye konusunda bugün itibarıyla hiçbir eksik kalmayacak. Deprem ve hasarıyla, yaralılarla ilgili çok organize, sistematik, devletin bütün imkanlarını buraya taşıyoruz'' dedi.