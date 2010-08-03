-AA FLAMASI ŞUĞUL KANYONU'NDA DALGALANDI SİVAS (A.A) - 03.08.2010 - Sivas'ta bir grup dağcı, Anadolu Ajansının (AA) 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, doğal güzellikleriyle ünlü Şuğul Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı. Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Mehmet Baysal başkanlığında Gürün ilçesindeki Şuğul Kanyonu'nda gerçekleşen yürüyüşte, zaman zaman dağcılık faaliyetlerine katılan AA Sivas Büro Müdürü İsa Sansar ile AA çalışanları da yer aldı. Herkes İçin Spor Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Kadir Kuruçay'ın da bulunduğu programda, çeşitli yaş ve meslek gruplarından 20 kişi, Şuğul Kanyonu'nda doğayla iç içe bir yürüyüş yaptı. Doğal güzellikleriyle ünlü kanyonda ''dağ-tepe'', ''dere-vadi'' demeden zorlu etapları başarıyla geçen grup, yürüyüş sırasında vadide ve kayalıklarda Türk bayrağını ve AA flamasını dalgalandırdı. Dağcılar, Türk bayrağı ve AA flaması önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. -''AA'YA NİCE YILLAR''- AA'nın 90. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Baysal, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, ''Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü ile birlikte Anadolu Ajansının 90. yıl dönümünü kutlamak ve bu faaliyete katılmak için burada toplanmış bulunuyoruz'' dedi. Baysal, şunları söyledi: ''Şuğul Kanyonu'nda bir doğa yürüyüşü yaptık. Amacımız, hem Gürün Şuğul Kanyonu'nu tanıtmak, hem de Anadolu Ajansının 90. yılını kutlayarak birlikte bir etkinlik yapmaktı. Anadolu Ajansının bize gösterdiği ilgiye teşekkür ediyoruz. Dağcılık Kulübü'ne ve dağcılık sporuna verdiği katkılardan dolayı AA'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu faaliyetlerimiz ilerleyen zamanlarda da devam edecek. Anadolu Ajansının 90. yılının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.''