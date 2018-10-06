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AA: Emniyet yetkililerine göre kayıp Suudi gazeteci konsolosluk binasına girdikten sonra çıkmadı

Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor

06 Ekim 2018 23:19

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığının tespit edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın Emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğundan bir daha çıkmadı. 

Bir kısmı Suudi yetkili 15 Suudi'nin, 2 uçakla İstanbul’a gelip aynı saatlerde konsoloslukta bulundukları, geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

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