-AA ekipleri Erciş'e ulaştı VAN (A.A) - 23.10.2011 - Van'da meydana gelen depremden etkilenen Erciş ilçesindeki devlet hastanesine çok sayıda yaralı getirildi. AA ekiplerinin ulaştığı Erciş'te, çok sayıda bina yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. İlçedeki kız meslek yurdunun da yıkıldığı, içerisinde öğrencilerin bulunduğu yurttaki öğrenci sayısı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Erciş'te en çok hasar, işlek caddelerden Van Yolu Caddesi'nde meydana gelirken, çok katlı binalar da depremde tamamen yıkıldı. Cadde üzerindeki Van Yolu Camisi'nin her iki minaresi de yıkılarak, yandaki binaların üzerine düştü. Polis ekipleri de yaptıkları anonslarla kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü vatandaşları Hükümet Konağı'na çağırıyor. Doktorların verdiği bilgiye göre, Erciş Devlet Hastanesi'ne bine yakın yaralı geldi. Yaralılara hastane bahçesinde müdahale edilirken, bahçeye sahra çadırı kurulmaya çalışılıyor. Tomografi çekmekte zorlandıklarını ifade eden doktorların verdiği bilgiye göre, ilçe merkezinin yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda yaralı hastaneye getiriliyor.