Türkiye'de bir ilk; polis, Genelkurmay Başkanlığı'na girdi!

Polisin Genelkurmay karargahına girdi. Genelkurmay'daki 700'e yakın silahsız er-erbaş teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nda darbe girişiminde bulunan askerlere yönelik gözaltı operasyonu tamamlandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karargahta detaylı arama yapacağı bildirildi.

Teslim olan askerler önce TÜİK binasına, daha sonra da Polis Akademisine götürüldü. Bu arada bazı askerlerin ceplerinde bulunan mermileri, kendi istekleriyle polislere teslim ettiği görüldü. Vatandaşlarla görüşen erbaşlar ise rütbeliler tarafından "tatbikat var" denilerek kandırılıp, Genelkurmay Başkanlığına getirildiklerini söyledi.

Yaklaşık 150 kişilik, silahlı mühimmata sahip bir grup asker ise Genelkurmay Başkanlığı içinde bekletildi.

Genelkurmay'a operasyon nasıl gerçekleşti?

Operasyon hazırlığı çerçevesinde Genelkurmay'ın çevresi boşaltıldı. Siviller, gazeteciler bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgeye özel harekat ve özel kuvvetlerden askerler getirildi.

Bu hazırlıkların ardından polis Genelkurmay karargahına girdi. Bu sırada herhangi bir silah sesi duyulmadığı belirtilirken askerlerin teslim olmaya başladığı ileri sürüldü.

Polisin karargaha girmesinden önce Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının Necatibey Caddesi'nden teslim olmaya başlayan er ve erbaşlara su ve sigara götüren vatandaşlar, teslim oldukları takdirde zarar görmeyecekleri yönünde telkinde bulundu.