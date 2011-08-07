-AA EKİBİ SOMALİ'YE GİTTİ ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Anadolu Ajansından 3 kişilik ekip, açlıkla boğuşan Somali'ye gitti. AA diplomasi muhabiri Nevbahar Kabaklı, foto muhabiri Ecvet Atik ve kameraman Celalettin Gürbüz haber ve görüntüleriyle Türk ve dünya medyasını bilgilendirecek. Açlık ve kıtlık içindeki Somali'de yaşanan drama tanıklık edecek olan AA ekibi, Ramazan Bayramı'na kadar bölgede kalmayı ve bayramda da bölgeden haberler geçmeyi planlıyor. Esenboğa Havalimanı'ndan uçağa binen AA ekibinden Nevbahar Kabaklı, Birleşmiş Milletler'in Somali'de kıtlık ilan ettiğini ve bu durumun yıl sonuna kadar süreceğinin söylendiğine işaret ederek, ''Biz de oradaki durumu yerinde görmek ve bunu Türk medyasına duyurmak üzere oraya gidiyoruz'' dedi. Ramazan ayı vesilesiyle de Türk halkının ve sivil toplum kuruluşlarının Somali için ''seferber'' olduğunu ifade eden Kabaklı, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile Kızılay'ın yardım uçaklarının yarın Somali'ye gideceğini kaydetti. Kabaklı, ilk iş olarak bu uçaklarındaki gıda ve ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını takip edeceklerini ve bundan sonra da oradaki gözlemlerini, izlenimlerini ve organizasyonlarla ilgili haberleri iletmeye devam edeceklerini anlattı. Somali'de güvenlik sorunu da bulunduğunu söyleyen Kabaklı, hem açlık hem de güvenlik sorunu olan bir yerde görev yapacaklarına işaret etti. -SOMALİ'YE GİDİCEK YARDIMLAR İÇİN YARIN ESENBOĞA'DA TÖREN- Türk Kızılayı da yarın uçakla Afrika'ya 50 ton yardım malzemesi gönderecek. Türk Kızılayı tarafından ''Afrika Açlık Çekiyor, Türk Kızılayı Yardıma Koşuyor'' ve ''Haydi Türkiye, Afrika İçin İyilik Kandilleri Yakalım'' sloganlarıyla yürütülen kampanya kapsamında, 50 ton yardım malzemesi yarın uçakla Afrika'ya gönderilecek. Kargoyu oluşturan yardımlar, TİKA tarafından hazırlanan paketler ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kızılay ve özel şahıs ve şirketlerin katkıları ile oluşturuldu. Kargo uçağıyla ilgili THY'nin verdiği destekle yola çıkacak yardım kolileri, Somali'nin başkenti Mogadişu'da halka dağıtılacak. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek iki kargo uçağıyla çocuk maması, süt tozu ve bebek bisküvisinin yanı sıra nohut, mercimek, pirinç, kuru fasulye, toz şeker, bitkisel yağ ve tuzdan oluşan gıda kolileri de Afrika'ya ulaştırılacak.