AA ekibi Peşmerge karargahında

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve fotoğrafçıları Peşmergeler'in karargahına gitti. AA ekibi Peşmerge Bakanı Yardımcısı Enver Hacı Osman ile görüştü. Psman, "Erbil ve Bağdat arasındaki sorunun silahla çözülmesini istemediklerini" ifade etti.

Mesut Barzani'nin kardeşi Sihat Barzani'nin komutanlık ettiği 1. Savunma Gücü'nün karargahına girmeyi başaran AA ekibine açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Yardımcısı Enver Hacı Osman, Erbil ile Bağdat arasındaki gerilimin diyalogla çözülmesini arzu ettiklerini belirtti.

Osman, "Bizler kendi güçlerimizi hazır ol konumuna geçirdikten sonra onlar da kendi güçlerini Hamrin dağlarının yakınlarında bekletiyor. Bence onlar da sorunu çözelim istiyor. Biz de 'tekrar müzakere masasına geri dönmeleri lazım' diyoruz. Irak güçleri ile Peşmerge güçleri askeri güç bakımından kıyaslanamaz. Peşmerge güçleri çok düzenli ve herşey için hazırlıklı olan bir güçtür. Irak yönetimi diyalog masasına geri dönmez, Kürt bölgesine askeri sevkıyatını devam ettirir ve bize saldırırsa, biz de onlara bütün gücümüzle karşı koyarız" dedi.