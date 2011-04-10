-AA EKİBİ ANTALYA'YI GÖKYÜZÜNDEN GÖRÜNTÜLEDİ ANTALYA (A.A) - 10.04.2011 - Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri, Antalya'nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gökyüzünden görüntüledi. AA fotomuhabiri Okan Özer ile kameraman Bekir Bektaş, Antalya ve ilçelerinin muhteşem görüntülerini kuş bakışı keşfetti. İki gün süren çekimler sırasında, Antalya'ya özgü falezler, kentin simgesi haline gelen Yivli Minare, tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı ve çeşitli bölgelerde yer alan konaklama tesisleri AA objektiflerine yansıdı. Side, Selge, Patara, Perge, Silyon, Faselis, Olimpos, Myra, Termessos Antik Kentleri, Kekova, Düden ve Manavgat şelaleleri ile Yeşil Kanyon, Oymapınar Barajı, Üç Adalar, Sıçan Adası, Antik Aspendos Tiyatrosu, Apollon Tapınağı, TÜBİTAK Gözlem Evi, Atatürk ve Mardan Stadı, Antalya Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu birçok tarihi, turistik, doğal güzellik ve mimari yapı, fotoğraf ve görüntülerle ölümsüzleşti.