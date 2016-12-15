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BBC Türkçe

AA: Doğu Halep'te ilk tahliye konvoyuna ateş açıldı

Halep'in doğusundaki muhalif savaşçılar ile bazı sivillerin bölgeden çıkarılmasını öngören plan kapsamında, tahliye işlemi başladı. Ancak AA, ateş açılması üzerine yola çıkan konvoyun geri döndüğünü bildirdi.

15 Aralık 2016 15:05

Türkiye ile Rusya'nın çabalarıyla varılan anlaşma kapsamında Doğu Halep'ten ilk tahliyelerin sabaha karşı başladı. Ancak Anadolu Ajansı (AA), ateş açılması üzerine yola çıkan ilk konvoyun geri döndüğünü bildirdi.

AA, Halep'teki muhabirine dayandırdığı haberinde, Ramuseh bölgesinde Suriye hükümetinin kontrol noktasına yakın bir noktada beklerken ateş açıldığını belirtti. AA, ateşin İran komutasındaki Şii milisler tarafından açıldığını öne sürdü.

AA'ya göre, olayda bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı.

Silahlı muhalif gruplar ise hükümet güçlerini suçladı. Yardım görevlisi Ahmed Süveyit muhalefeti destekleyen Orient TV'ye yaptığı açıklamada, "Rejim güçleri tarafından konvoya ateş açıldı. Biri sivil savunmadan üç kişi yaralandı... [Yaralananlar] Yeniden kuşatma altındaki bölgeye getirildi" dedi.

Bölgede bulunan Reuters muhabiri de kontrol noktası civarında birkaç dakika süren silah seslerinin duyulduğunu söyledi.

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