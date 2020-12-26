AİHM'in "derhal tahliye edilsin" dediği Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında 'hak ihlali' kararı vererek "derhal tahliye edilmesi" gerektiğine hükmettiği Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi. Mahkemenin ret gerekçesinde, AİHM kararının Türkçe çevirisinin Adalet Bakanlığı’ndan istendiğini kaydedilerek, “AİHM'nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır” denidi.

Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM kararını gerekçe göstererek tutuklu bulunan Demirtaş'ın tahliyesi için başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Demirtaş'ın hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme tahliye talebini reddederken, Demirtaş'ın müdafilerinin tahliye talepli dilekçenin ekine AİHM'nin 22 Aralık 2020 tarihli kararının İngilizce suretini koydukları belirtilerek, kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur kararın Türkçe tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmış olup henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır. Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM'nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır."

Mahkemenin kararına Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’dan sert tepki geldi. Karaman Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Demirtaş'ın ‘makul bir şüphe bile yok, derhal serbest bırakılmalı’ diyen AİHM kararını tüm dünya duydu. Ama tahliye ret kararı veren hakim ‘kararın hangi dosya ve suça ilişkin olduğunu’ bilmediğini söylüyor. Suç işliyorsunuz, bunlar ilerde kendi iddianamelerinizde yer alacak” ifadelerine yer verdi.