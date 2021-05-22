AA'dan kovulan muhabir Musab Turan: Belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım, pişman değilim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sorduğu sorularla gündeme oturan ve iş akdi feshedilen AA muhabiri Musab Turan, yeni bir açıklama yaptı. Turan, kendisine "Bu işi yapmak için birileri mi telkin etti" diye sorulduğunu belirterek, "Şucu bucu değilim ben. Kısır döngülerden yorulan, ülkede gelecek göremeyen gençlerin hislerine tercüman olmak pahasına, belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım. Soruları sorduğum için asla pişman değilim" ifadesini kullandı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Az evvel kardeşim aradı.

"Dedi ki seni bu işi yapmak için birileri mi telkin etti?

"Kardeşim bile böyle düşünüyorsa herkes hakkımda kim bilir neler düşünüyor. Sizi temin ederim ki ne fetöyle ne de başka bir yapılanmayla hiçbir ilgim yok. Bir gazeteci olarak gündemde olan bunca iddia varken herkesin devletten bir açıklama beklediğini gördüm.

"Devleti o basın açıklamasında iki Bakan düzeyinde karşımda görünce de tüm vatandaşların merak ettiği soruları sordum. Bu açıklamaların ajanslara kalsa yayımlanmayacağını düşündüğümden Instagram'da canlı yayın yaptım ve merak içindeki herkesin cevapları duymasın' sağladım. Şucu bucu değilim ben. Kısır döngülerden yorulan, ülkede gelecek göremeyen gençlerin hislerine tercüman olmak pahasına, belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım. Soruları sorduğum için asla pişman değilim."