AA: Bilirkişi heyetinin logaritmasına göre, suikastçı destek almadan polislik sınavını kazanamaz

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın mesleğe giriş sürecinde PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) sınavını destek almadan kazanamayacağını iddia edildi. Anadolu Ajansı, soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin ortaöğretim başarısı, ÖSS'de aldığı puan ve PMYO sınavında sorulara verdiği cevaplar incelenerek hazırladığı logaritmayla Altıntaş'ın polislik mesleğini kazanırken destek aldığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan büyükelçi suikastında 'FETÖ'yü işaret etti:

Star gazetesinde yer alan haber şöyle:

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın geçmişi ve mesleğe girişine yönelik incelemeler sürüyor. Aydın Söke doğumlu saldırganın 2012 Mayıs ayında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokuluna girdiği ve 2014 Haziran ayında mezun olduğu tespit edildi.

2010-2013 yılları arası PMYO giriş sınavlarında, FETÖ tarafından usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasında Altıntaş'ın isminin de yer aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan logaritma ortaya koydu

Polis Akademisinde 17-25 Aralık sonrası yapılan yönetim değişikliğinin ardından kurulan bilirkişi heyeti, ilk olarak geçmiş yıllarda yapılan, PMYO'nun da aralarında olduğu Polis Akademisi giriş sınavlarını mercek altına almış, sınav sonuçlarına göre yapılan ilk incelemede 2012 yılındaki giriş sınavlarında soruların çalınmış olduğu belirlenmişti. Çalışmalarını sürdüren heyet, 2010, 2011 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen sınavlarda da benzer şekilde soruların sınav öncesinde çalındığını tespit etmişti.

Hazırlanan rapor doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında atanan bilirkişi heyeti, 2012 yılında polis okulu sınavlarına giren kişilerin ortaöğretim başarısı, ÖSS'de aldığı puan ve PMYO sınavında verdiği cevapları inceleyerek bir logaritma hazırladı. Hazırlanan şablona göre bazı kişilerin sınav sorularını önceden görmeden PMYO sınavlarını kazanmalarının mümkün olmadığı tespiti yapıldı.

Aynı şekilde Mevlüt Mert Altıntaş'ın da söz konusu logaritmaya göre "destek almadan" PMYO sınavını kazanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 2012 yılında ÖSYM'nin yaptığı PMYO sınavına 31 bin 309 aday girerken bunlardan 7 bin 770'i asil olarak yerleştirildi.

Okul bitirme için sınav şartı

Diğer taraftan 4 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile PMYO'ları bitiren öğrencilere mezun olmaları için sınav şartı getirildi. Değişikliğin ardından yapılan bitirme sınavını geçemeyen bin 800 öğrenci mezun edilmedi. FETÖ ile mücadele kapsamında 2015 yılında 152'si akademisyen kadrosunda olmak üzere 2 bin 100 kişinin Polis Akademisi ile ilişiği kesildi.