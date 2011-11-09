-AA bilimsel çalışmaları görüntüledi MUĞLA (A.A) - 07.11.2011 - Muğla Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Merkezi bünyesindeki Elektron Mikroskopi ve X Işınları laboratuvarlarında bulunan cihazlarla, nanoteknoloji, biyoteknoloji, arkeoloji, inşaat, adli tıp gibi bilim dallarında araştırmalar yapılabiliyor. Muğla Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Müdür Yardımcısı ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Aktürk, Anadolu Ajansı ekibine laboratuvarı gezdirdi. Merkez bünyesindeki Elektron Mikroskopi ve X Işınları laboratuvarlarının araştırmacılara hizmet vermeye başladığını bildiren Aktürk, ''Bu laboratuvarlarda, yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (TEM), hızlandırma gerilimine sahip taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve bu mikroskoplarla kullanılabilen sistemler ve bir takım örnek hazırlama cihazları bulunuyor. X ışınları laboratuvarında ise toz, katı hacimli, ince film halindeki örneklerin sıvı azot sıcaklığından eksi 196 santigrat dereceden, 1600 santigrat dereceye kadar yapısal ve kristalografik incelemeler yapılabiliyor'' dedi. Merkez bünyesindeki cihazların yurt içi ve yurt dışındaki araştırmacılar ile bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Aktürk, şöyle konuştu: ''Merkez bünyesinde bulunan cihazlar nanoteknoloji, biyoteknoloji, arkeoloji, fizik, kimya, biyoloji, inşaat, jeoloji, seramik, adli tıp gibi bilim dallarındaki araştırmalara hizmet ediyor. Özellikle merkez bünyesinde bulunan yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu ile atomik boyutta incelemeler yapılıyor. Bir metrenin milyarda birini görüntüleyebilen bu mikroskopla incelenen malzemelerde atomların nereye yerleştiği hakkında bilgi alınıyor. Yine bu mikroskopla birlikte kullanılan EDS, EELS sistemleri ile malzeme içinde hangi elementin hangi miktarda olduğu tespit ediliyor.'' Muğla Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Işıloğlu da, Muğla Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları yürüttüğünü anlattı.