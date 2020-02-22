AA 'Amerika baş muhabiri'nden homofobik paylaşım: Belki Kavala eşcinsel ve Henri Barkey de erkek arkadaşıdır!

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Anadolu Ajansı (AA) 'Amerika kıtası baş muhabiri' Vakkas Doğantekin, Gezi Parkı davasında hakkında tahliye ve beraat kararı verilmesinin hemen ardından "15 Temmuz darbe girişimi soruşturması” kapsamında yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala ile ilgili olarak tepki çeken, homofobik bir paylaşım yaptı. Doğantekin, Kavala'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi Henri Barkey ile 93 saat görüştüğünü iddia ederken, "İki ihtimal var, A- Osman Kavala eşcinsel ve Barkey onun erkek arkadaşı, B- O CIA için çok değerli" ifadesini kullandı.

Doğantekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kayıtlar Osman Kavala'nın CIA ajanı Henri Barkey ile 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 93 saat görüştüğünü gösteriyor. Bir CIA ajanı Gezi Parkı şüphelisiyle neden bu kadar uzun süre görüşür?

A - O bir eşcinsel ve Barkey onun erkek arkadaşı

B - O CIA için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Vakkas Doğantekin, bu ifadeleri kullandıktan kısa bir süre sonra tweeti kaldırdı; Twitter'da herkese açık olan hesabını 'korumalı hesap'a çevirdi.

840 gün tutuklu kaldıktan sonra Gezi Parkı davasında hakkında tahliye ve beraat kararı verilen Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir diğer soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Kavala'nın şüpheli Henri Barkey ile görüştüğü, PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı" yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle Osman Kavala hakkında yeniden tutuklanması kararını vermişti.

Hanrey Barkey ile Kavala'nın görüşmediğine dair HTS raporu mahkemeye sunulmuştu

Kavala'nın avukatı Deniz Tolga Aytöre, Kavala'nın tutuklandığı duruşmadaki savunmasında, Kavala ile Barkey'in görüşmediğine ilişkin HTS kayıtlarını mahkemeye sunmuş, "Öncelikle bu dosyanın muadili olan gezi dosyası olarak kamuoyunda bilinen 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilen dosyadan bu dosyada da iddia edildiği üzere hakkında yakalama kararı bulunan Hanrey Barkey ile müvekkilimin hiçbir şekilde telefonla görüşmediğini ispat eder HTS analiz raporunu dosyanıza sunuyorum. Bu dosya kapsamında CMK'da soruşturma aşamasında tutuklama aşamasında geçirilecek süre olarak 2 yıllık süre de dolmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Kavala da savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaklaşık 2 yıl 4 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklanmış bulunuyorum. Dün 30. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararının tescil etmiş olduğu gibi ve daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının açıkça belirttiği gibi maruz kaldığım sıra dışı vakimlikte bir hak ihlalini dünkü gözaltı kararı ve bu akşam gördüğünüz savcının sevk yazısı bu hak ihlalinin devam ettirilmekte olduğunu göstermektedir. Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmakla ilgili tüm iddialar asılsızdır."

Barkey: Osman Kavala ile bir kez bile telefonda görüşmedik

Kavala'nın tutuklanmasının ardından DW Türkçe'den Tunca Öğreten'e konuşan Barkey, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve Kavala ile de yakın olmadıklarını, telefonda bile görüşmediklerini söyledi.

Barkey, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Osman ile eşinin telefonu üzerinden 93 saat görüştüğümü iddia eden bir savcılık, ciddi bir savcılık değildir. Ben eşimle bile o kadar uzun telefonda konuşmadım. Kaldı ki Osman'nın eşini tanımıyorum bile ben. Hatta Osman Kavala ile bir kez bile telefonda görüşmedim. Osman'ı içeride tutmak için uyduruyorlar. Osman'ın en büyük şanssızlığı benim o gün Karaköy Lokantası'na gitmiş olmam."