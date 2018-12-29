AA: ABD askerleri Suriye'deki askeri depolarından ilkini boşalttı

AA, ABD ordusunun Suriye'nin Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesindeki YPG askeri malzeme dağıtımının yapıldığı depolarını boşaltığını duyurdu.
ABD yönetimi, 19 Aralık'ta Suriye'deki askeri varlığını sona erdirme kararı aldığını duyurmuştu. Ajans, Haseke'deki kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre, ABD yönetimi, dün, Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti.
Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı belirtilen haberde 400 metrekarelik depolardaki Hummer marka zırhlı araçların TIR'larla Irak'a gönderildiği kaydedildi.
Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak'a geçitiği belirtildi. .