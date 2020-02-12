AA: ABD askerleri Suriye'de kendilerini durdurmaya çalışan bir Suriye Ordusu mensubunu öldürdü

Anadolu Ajansı, Suriye'nin Haseke bölgesinde ABD askerleri ve Suriye Ordusu mensupları arasında çatışma çıktığını aktardı. Bir Suriye Ordusu askerinin öldürüldüğü belirtildi.

AA'nın aktardığına göre Haseke'de ABD askerleri, kendilerini durdurmaya çalışan Suriye Ordusu mensuplarıyla çatıştı, bir Suriye Ordusu mensubu öldü. Arbedenin ardından ABD savaş uçakları'nın Haseke’de Suriye hükümetine ait 2 askeri noktayı vurduğu aktarıldı.

Suriye Haber Ajansı SANA ise ABD'nin kendilerini durdurmaya çalışan bir sivil protestocuyu öldürdüğünü aktardı.

Reuters haber ajansı da ABD askerlerinin Haseke'ye en az bir savaş uçağı ile hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

"Kendilerini korumak için, koalisyon askerleri ateşle karşılık verdi"

Pentagon'un bölgede görev yapan sözcülerinden Albay Myles Caggins, koalisyonun açıklamasını Twitter hesabından paylaştı:

"12 Şubat'ta, Suriye'de Kamışlı yakınlarında devriye görevi yürüten koalisyon güçleri, Suriye rejimini destekleyen güçler tarafından bir kontrol noktasında durduruldu. Koalisyon güçleri bir dizi uyarı ve gerilimi azaltma girişiminden sonra, kimliği belirsiz kişiler devriye görevi yürütenlere yönelik hafif silahlarını yöneltti. Kendilerini korumak için, koalisyon askerleri ateşle karşılık verdi. Gerilim bunun ardından azaldı ve olay şu an soruşturma aşamasında. Koalisyon devriyesi, üsse geri döndü."