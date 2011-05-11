-AA "EN İYİ HABER PORTALI" SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Anadolu Ajansı (AA), İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci, hasta, öğretim üyesi ve çalışanları tarafından belirlenen ''Yılın Enleri'' anketinde ''En İyi İnternet Haber Portalı'' ödülüne layık görüldü. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Gazanfer Zembilci Konferans Salonunda, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kulüpleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen ''Yılın Enleri'' ödül töreninde konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Meriç, diş hekimliğinin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu söyledi. Öğrenci Kulüpleri Festivalinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini anlatan Meriç, festivali bu yıl da doya doya yaşadıklarını, bu sene bir değişiklik yaparak ''Yılın Enleri''ni seçmeye karar verdiklerini belirtti. Meriç, bu ödüllerin, öğrenci, hasta, öğretim üyesi ve çalışanlar tarafından belirlendiğini ifade ederek, kendilerini kırmayıp geldikleri için tüm katılımcılara teşekkür etti. Anket sonuçlarına göre ''En İyi İnternet Haber Portalı'' seçilen AA adına ödülü, İstanbul Bölge Müdürü Ümit Kanoğlu, dekan Meriç'in elinden aldı. Kanoğlu, ödülü alırken yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de, Türk kurtuluş mücadelesine destek için kurulduğunu anlattı. Kanoğlu, ''91'inci yılımızı kutladığımız bu süreçte doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkesiyle Türkiye'nin haber kaynağı olduk. İÜ Diş Hekimliği Fakültesi de Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri. Böyle bir kurumdan bu ödülü almak bizi çok mutlu etti. Kurumum adına, bizi bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkürler'' dedi. Törende ödül alan diğer kişi ve kuruluşlar şöyle: Tiyatro Onur Ödülü: Nejat Uygur En İyi Haber Sunucusu: Mehmet Ali Birand En İyi Komedi Sanatçısı: Yavuz Seçkin En İyi Şair: Ceyhun Yılmaz En İyi Dizi: Öyle Bir Geçer Zaman Ki En İyi Televizyon Kanalı: Kanal D En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Bülent Çolak En İyi Kadın Sinema Oyuncusu: Demet Evgar, En İyi Köşe Yazarı: Ayşe Özyılmazel En İyi Yazar: Ahmet Ümit En İyi Erkek Şarkıcı: Nev En İyi Kadın Şarkıcı: Atiye En İyi Gençlik Dizisi: Arka Sıradakiler En İyi Sağlık Muhabiri: Ayşegül Aydoğan Atakan En İyi Tiyatro Oyunu: Karanlık İşler En İyi Sosyal Sorumluluk Onur Ödülü: Mika-der En İyi Gazete: Hürriyet En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Erhan Yazıcıoğlu En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Perihan Savaş En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: Nebahat Çehre En İyi Radyo Programı: Matrax En İyi Sinema Filmi: Eyvah Eyvah En İyi Sanat Yönetmeni: Ayşe Nil Şamlıoğlu En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol En İyi Dizi Yönetmeni: Hamdi Alkan En İyi Basketbol Oyuncusu: Cenk Akyol En Sevilen Banka: Deniz Bank En İyi Spor Kulübü: Efes Pilsen En İyi Müzik Grubu: Manga En İyi Sinema Yönetmeni: Mahsun Kırmızıgül En İyi Radyo Kanalı: Alem FM En İyi Spor Yorumcusu: Rıdvan Dilmen