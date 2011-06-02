-AA "EN İYİ HABER AJANSI" SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) tarafından düzenlenen ''3. Alkışı Hak Edenler Ödülleri'' sahiplerine verildi. Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş, Dedeman Oteli'ndeki törende yaptığı konuşmada, yirmi dört saat topluma hizmet verdiklerini belirterek, hareketlerinin Anadolu'dan doğduğunu söyledi. Erbaş, İstanbul'da yedi, sekiz ulusal kanalın fotokopisi gibi yayıncılığa devam eden Türkiye'deki yayıncılığın kendi öz kültürüne dönmeye başladığını vurguladı. Radyocuların yerinin önemli olduğunu ifade eden Erbaş, ''Gazetede reklamı görürsünüz unutursunuz, televizyonda görürsünüz geçer gider ama radyoda duyduğunuz o ses yıllar sonra bile çınlar'' dedi. Törende, Anadolu Ajansına (AA) ''En İyi Haber Ajansı'' ödülü verildi. Anadolu Ajansı adına ödülü Haber Yayın Daire Başkanı Ömer Dişbudak aldı. Gecede ''Yılın Alkışı Hak Edenler''i şöyle: ''TV Kanalı-ATV, TV Haber Kanalı-Haber Türk TV, Tematik TV Kanalı-Bugün TV, TV Müzik Kanalı-TRT Müzik, Eğlence TV Kanalı- Akıllı TV, Tv Yöneticisi-TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TV Haber Spikeri-Berfu Güvenç (CNBC-e), Haber Programı- Seda Selek/Ergun Babahan (Kanal 24), Haber Bülteni-Haber Saati (Kanal 7), Haber Ağı-Cihan TV Network, Sabah Haber Programı- Çalar Saat/Fatih Portakal (Fox TV), Kültür-Gezi Programı-Nuray Yılmaz (Gezelim Görelim-TRT), Yaşam Programı-Şehir Ve Üniversite (Hasan Yıldız/TRT Haber), Haber Sohbet Programı-İnci Ertuğrul ile Haber Tadında), Kültür Programı- Gezgin Gözüyle (İsmail Yağcı/TGRT Haber), Yarışma Programı-Kelime Oyunu (İhsan Varol-Bloomberg TV), Magazin Programı-Süper Kulüp (Fox TV), Yemek Kültürü Programı-Yeşil Elma (Samanyolu TV), TV Dizi Performans Ödülü-Deniz Yıldızı (Fox TV), Magazin Muhabiri-Seyhan Erdağ (Show TV), TV Show Programı-Beyaz Show (Kanal D), Tv Dizisi-Lale Devri (Fox TV), Sohbet Yaşam Programı-% 100 Futbol (NTV), Medya Takip Ajansı-Medya Takip Merkezi, Radyoculuk Onur Ödülü- Kral FM, Magazin Gazeticisi- Gülşen Yüksel (Vatan Gazetesi), Magazin Gazetesi-Posta Gazetesi, Gazete-Haber Türk, Habercilik Ödülü-Mehmet Baransu (Taraf Gazetesi), Gece Sohbet Programı-Saba Tümer (CNN Türk), Magazin Portalı-Kenan Erçetingöz Gecce.Com, Tv Portalı- TNA TV, Haber Ajansı-Anadolu Ajansı, Unutulmayanlar-İsmail Güneş (İHA muhabiri), Denizcilik Firması-Kaan Soyak (SOYAK), Eğitimci Bürokrat-Saim Oral, Sivil Toplum Kuruluşu-Süleyman Basa (Rize Dernekleri Federasyonu), Dijital Reklam Ajansı- Helin Akyıldız (Deniz All Design), Sivil Toplum Girişimcisi- Şenol Sade (Kastamonu Pınarbaşı Dernekler Federasyonu), Sivil Toplum Lideri- Hayrettin Şallı, THM Sanatçısı Ödülü- Sibel Pamuk, Aranjör Ödülü-Mustafa Arapoğlu, Radyo Dostu Sanatçı Ödülü-Gözde Özceylan, Sanat Aadamı Ödülü-Selçuk İlkan, Girişimci Sanatçı Ödülü-Serap Yenici, Show Programı- Aydın Koç (100 Numaralı Adam), Mobilya Tasarım Firması- Okumuş Mobilya, Eğitim Kurumu Ödülü-Limitsoft Eğitim Kurumları, Çevre Projesi- Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Eğitim Projesi ödülü-Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Turizm Projesi-Haymana Belediye Başkanı Hacı Aysu, Yenilikçi Belediyecilik- Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Engelsiz Belediyecilik- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şehircilik Ödülü-Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden, Sosyal Belediye-Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç, Eğtim Programı-Gurbet Altay (Marmara FM), Sağlık Turizm Firması-Mustafa Aydın (Aydın Termal tesisleri), Radyoculuk Özel Ödülü-RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Sosyal Radyocu Ödülü-Adem Metan (Medya FM/Sabah Panayırı), Radyoculuk Onur Ödülü-Erhan Konuk (TRT Radyo 3), Kadın Projesi Ödülü-Konya Selçuklu Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bölgesel TV Kanalı- Kon TV, Yerel Gazete-İstanbul Aktüel Gazetesi, Spor Onur Ödülü- Nurcan Taylan, Uluslararası Girişimci- Doç. DR. Bedri Şefik, Gazetecilik Onur Ödülü-MGD Onursal Başkanı Nurettin Soydan, İnşaat Şirketi- Göğüş Holding, Gece Haber Programı- Türkiye'de Gece Yarısı (TRT Türk)''