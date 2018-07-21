A9 kanalına verdiği röportaj yeniden gündeme gelmişti; Ece Erken'den Adnan Oktar açıklaması

Daha önce Adnan Oktar ile aynı ortamda bile bulunmadığını açıklayan Ece Erken, 5 yıl önce Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'ye verdiği röportajın yeniden gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yaptı. Erken, konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, "Röportaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık" dedi. Söyleneni söyledim. Bundan 5 yıl önce TV'lere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile."

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Ancak Ece Erken'in A9 TV'de verdiği röportajda kanal için "Tabii ki takipteyiz, çok keyifli programlar var" ifadesi yer alıyordu. Ece Erken videoda "Bizi Allah'ın yarattığına inanıyorum. Evrim teorisi, Darwin'in teorisi bilimsel gerçekle yalanlandı. Bilim yoluyla kanıtlandı. Maymundan geldiğimize inanmıyorum" diye konuşuyor.