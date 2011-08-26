A vitamini hayat kurtarıyor

T24- Bilim insanları, A vitamininin özellikle fakir ülkelerde yılda 600 bin çocuğun hayatını kurtarabileceğini bildirdi.



İngiliz ve Pakistanlı bilim adamları, sonuçları British Medical Journal dergisinde yayımlanan araştırmalarında, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), dünyada 5 yaş altındaki 190 milyon çocukta A vitamini eksikliği bulunduğu tahminine dikkati çekerek, bunun da gece körlüğü, gelişim bozukluğu, kansızlığa yol açtığını, bu çocukların enfeksiyona daha açık olduğunu hatırlattı.

Karaçi'deki Ağa Han Üniversitesinden Prof. Zülfikar Butta başkanlığındaki ekip, 6 aylık ile 5 yaş arasında 200 bin çocuk üzerinde A vitamini preparatları konusunda yapılan 43 araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Araştırmada, gelişmekte olan ülkelerde A vitamini takviyesinin çocuk ölümlerini yüzde 24 azalttığı tespit edildi. A vitamini takviyesiyle yılda 600 bin çocuğun hayatının kurtarılabileceğini belirten bilim adamları, bu preparatların hemen hiç yan etkisinin bulunmadığını ve ucuz olduğunu kaydetti.



İnsan vücudu, vazgeçilmez A vitaminini kendisi üretemiyor, bu nedenle bu vitaminin gıdalarla alınması gerekiyor.





