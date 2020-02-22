A Spor, canlı yayında Göktuğhan Argın ile tartışan spiker Setenay Cankat'ın görevine son verdi

Turkuvaz Medya Grubu, A Spor ekranlarında yayınlanan “8 dakika” programında gazeteci Göktuğhan Argın ile gerginlik yaşayan sunucu Setenay Cankat’ın görevine son verdi

Görevden alınan Cankat, konu ile ilgili olarak Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Cankat, “Sağlık sorunlarım sebebiyle raporlu olmama rağmen şahsıma bugün gönderilen ihtarnameyle A Spor tarafından iş akdimin feshedildiğini ve dolayısıyla ilişiğimin kesildiğini de siz değerli kamuoyuna bildirmek isterim. A Spor tarafından alınan bu haksız kararlarla ilgili avukatlarımın hukuki süreci başlattıklarını ne olursa olsun şahsıma ne yapılırsa yapılsın her daim ayakta kalacağımı da beni sevenlere bildiririm. Saygılarımla…” sözleriyle A Spor’daki görevine son verildiğini bildirdi.

A Spor’da yayınlanan Spor Ajansı programında moderatör Setenay Cankat ile Fenerbahçe yorumcusu Göktuğhan Argın tartışmış, Argın moderatörün kendisini kovduğunu ileri sürerek stüdyoyu terk etmişti.

Bu olayın ardından Göktuğhan Argın, Ali Koç’un basın toplantısında sorduğu soru gerekçe gösterilerek tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı.