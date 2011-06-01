-(A) MİLLİLERİN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'ndaki 6. maçında 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın son dönemdeki deplasman karnesi kötü. Türkiye, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanlarda yaptığı son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi, diğer 6'sında puan yitirdi. Ay-yıldızlı ekip, elemelerde rakip sahalarda yaptığı son 7 maçtan 4'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, bu süre içinde sadece 1 kez, o da zayıf rakibi Kazakistan karşısında 3 puana ulaşabildi. Milliler, bu 7 maçlık periyotta deplasmanlarda 5 kez gol yollarında suskun kalırken, Azerbaycan'a 1-0 yenilip, Estonya ile de 0-0 berabere kalarak, büyük düş kırıklığı yaşattı. -ELEMELERDE DEPLASMANDA SON 20 MAÇ- Türkiye, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanlarda yaptığı son 20 maçın ise 9'unu kazanırken, 6'sını yitirdi, 5'inde berabere kaldı. 10'u Dünya Kupası eleme grubu, 1'i Dünya Kupası elemeleri baraj müsabakası, 9'u da Avrupa Şampiyonası eleme grubunda olmak üzere deplasmanda yaptığı son 20 müsabakada toplam 32 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın kalesinde 21 gol gördü. İlk 3'ü Ersun Yanal, son 3'ü Guus Hiddink, geriye kalan 14'ü de Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde oynanan elemelerde deplasmandaki son 20 müsabakadan sadece 6'sında gol atamayan (A) Milliler, buna karşın 7 maçta kalesini gole kapatabildi. Bu süre içinde rakip sahadaki en farklı skorlu galibiyetini Kazakistan karşısında 6-0 ile alan Türkiye, rakip sahadaki son maçında Azerbaycan'a 1-0 yenilerek en büyük düş kırıklığını yaşattı.